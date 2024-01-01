Директор-воїн з Луцька приїхав до своїх учнів на шкільне свято. ВІДЕО

Миколу Євтушина, який із перших днів повномасштабної війни захищає Україну. Захисник приїхав до випускників та колег-вчителів із Донеччини.



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Аби потрапити на шкільні урочистості, зі слів Миколи Євтушина, спеціально просив у командування відпустку. Керівник ліцею зазначив, що за своїми учнями сумує. "На жаль, це вже, мабуть, той випуск буде, який я ще пам'ятаю, яких я ще набирав в ліцей", — зазначив лучанин.



За освітою Микола Євтушин — вчитель історії, на посаді директора був два роки. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, приєднався до лав ЗСУ. На передовій, з його слів, старався підтримувати зв'язок зі своїми учнями.



"Якось вчити дітей історії і сидіти десь збоку було нелогічно. А тим більше мої два сини теж служать. То взяв таке рішення теж захищати Батьківщину. Були можливості — онлайн навіть на уроки виходив, старався всіляко підтримувати, навіть командування йде назустріч", — сказав захисник.



Директора під час навчального процесу учням не вистачало, розповіла випускниця Луцького ліцею № 28 Вікторія Задерей.



"Ми ним дуже пишаємося. Чесно — для нас це дуже приємно, що він захищає нашу країну, що боронить. Звичайно, не вистачало директора. Ну як ліцей без директора?! Ніхто його не замінить", — додала дівчина.



Загалом у ліцеї з посиленою фізичною підготовкою навчається 398 учнів, а випускників цього року 96, розповів виконувач обов’язків директора Валерій Полюхович.



Випускниця Анастасія Ковбасюк зазначила, що свято останнього дзвоника і сумна, і радісна подія одночасно.



"Вчуся тут три роки. Ми підтримуємо наших військових, ми дякуємо їм, що ми можемо навчатися, що ми можемо зараз просто тут стояти і радіти", — зазначила дівчина.



Після отримання атестата про отримання загальної середньої освіти випускник ліцею Денис Галькевич планує навчатися у столиці.



"Зараз є переживання перед останнім дзвоником, поступати буду далі по формі в поліцію, буду в Київ поступати. За друзями, за однокласниками буду сумувати", — додав хлопець.



На святі останнього дзвоника директор, а нині військовослужбовець Микола Євтушин, особисто звернувся з вітальним словом та побажаннями до учнів молодших класів і випускників.



"Пам'ятайте завжди: Україна — це не зруйновані будинки та інфраструктура. Україна — це ви! Саме тому я бажаю вам ніколи не забувати що наша боротьба за Україну — це боротьба сьогодні за себе кращого завтра. Бажаю перемоги, успіхів та миру. Слава Україні!" — додав боєць.



Також на шкільне свято завітав і колишній випускник ліцею, а нині пресофіцер 100-ї окремої механізованої бригади Дмитро Зінюк. Чоловік вручив освітньому закладу бойовий прапор нашої сталевої сотки, 100-ї окремої механізованої бригади.



"Я хочу вам побажати, аби в майбутньому Ви ніколи не здавалися, твердо йшли до своєї мети. І хочу виконати почесну місію та вручити керівництву навчального закладу бойовий прапор нашої "Сталевої сотки", — сказав пресофіцер.



Після цього кожен із чотирьох випускників класів виконував шкільний вальс.



Як додав виконувач обов'язків директора Луцького ліцею № 28 Валерія Полюхович, щороку освітній заклад має 4-5 класів випускників, яких навчають у напрямку патріотично-патріотичного і фізичного виховання.



"Найважче те, що війна, а все інше — це робота. Нашим всім Збройним силам — щоби ми перемогли в цій війні якомога швидше, а втрат було якомога менше. А наше завдання — підготувати достойну молодь", — додав освітянин.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 31 травня на останньому дзвонику в Луцькому ліцеї № 28 зустріли директора навчального закладу, який із перших днів повномасштабної війни захищає Україну. Захисник приїхав до випускників та колег-вчителів із Донеччини.Про це Суспільному розповів 51-річний лучанин, який воює на Авдіївському напрямку в складі 100 окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ.Аби потрапити на шкільні урочистості, зі слів Миколи Євтушина, спеціально просив у командування відпустку. Керівник ліцею зазначив, що за своїми учнями сумує. "На жаль, це вже, мабуть, той випуск буде, який я ще пам'ятаю, яких я ще набирав в ліцей", — зазначив лучанин.За освітою Микола Євтушин — вчитель історії, на посаді директора був два роки. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, приєднався до лав ЗСУ. На передовій, з його слів, старався підтримувати зв'язок зі своїми учнями."Якось вчити дітей історії і сидіти десь збоку було нелогічно. А тим більше мої два сини теж служать. То взяв таке рішення теж захищати Батьківщину. Були можливості — онлайн навіть на уроки виходив, старався всіляко підтримувати, навіть командування йде назустріч", — сказав захисник.Директора під час навчального процесу учням не вистачало, розповіла випускниця Луцького ліцею № 28"Ми ним дуже пишаємося. Чесно — для нас це дуже приємно, що він захищає нашу країну, що боронить. Звичайно, не вистачало директора. Ну як ліцей без директора?! Ніхто його не замінить", — додала дівчина.Загалом у ліцеї з посиленою фізичною підготовкою навчається 398 учнів, а випускників цього року 96, розповів виконувач обов’язків директораВипускниця Анастасія Ковбасюк зазначила, що свято останнього дзвоника і сумна, і радісна подія одночасно."Вчуся тут три роки. Ми підтримуємо наших військових, ми дякуємо їм, що ми можемо навчатися, що ми можемо зараз просто тут стояти і радіти", — зазначила дівчина.Після отримання атестата про отримання загальної середньої освіти випускник ліцею Денис Галькевич планує навчатися у столиці."Зараз є переживання перед останнім дзвоником, поступати буду далі по формі в поліцію, буду в Київ поступати. За друзями, за однокласниками буду сумувати", — додав хлопець.На святі останнього дзвоника директор, а нині військовослужбовець Микола Євтушин, особисто звернувся з вітальним словом та побажаннями до учнів молодших класів і випускників."Пам'ятайте завжди: Україна — це не зруйновані будинки та інфраструктура. Україна — це ви! Саме тому я бажаю вам ніколи не забувати що наша боротьба за Україну — це боротьба сьогодні за себе кращого завтра. Бажаю перемоги, успіхів та миру. Слава Україні!" — додав боєць.Також на шкільне свято завітав і колишній випускник ліцею, а нині пресофіцер 100-ї окремої механізованої бригади. Чоловік вручив освітньому закладу бойовий прапор нашої сталевої сотки, 100-ї окремої механізованої бригади."Я хочу вам побажати, аби в майбутньому Ви ніколи не здавалися, твердо йшли до своєї мети. І хочу виконати почесну місію та вручити керівництву навчального закладу бойовий прапор нашої "Сталевої сотки", — сказав пресофіцер.Після цього кожен із чотирьох випускників класів виконував шкільний вальс.Як додав виконувач обов'язків директора Луцького ліцею № 28 Валерія Полюхович, щороку освітній заклад має 4-5 класів випускників, яких навчають у напрямку патріотично-патріотичного і фізичного виховання."Найважче те, що війна, а все інше — це робота. Нашим всім Збройним силам — щоби ми перемогли в цій війні якомога швидше, а втрат було якомога менше. А наше завдання — підготувати достойну молодь", — додав освітянин.

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