1 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначають день народження волинські фотомитці Валерій Панасюк та Леонід Максимов. Також святкує день народження голова Камінь-Каширської районної ради Віктор Сус (на фото).
Вітаємо їх, зичимо міцного здоров’я, довголіття і невичерпного натхнення.
Іменинники 1 червня – Сергій, Дмитро, Іван. Бажаємо щастя, кохання та добробуту!
Уже традиційно 1 червня відзначається Міжнародний день захисту дітей – «International Day for Protection of Children» ‒ прекрасне свято радості та надії.
Саме в дітях продовження роду людського й здійснення своїх мрій і сподівань на краще. Дорослі прагнуть, щоб діти зросли здоровими та радісними, прославляли свої родини і рідний край.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Вітаємо їх, зичимо міцного здоров’я, довголіття і невичерпного натхнення.
Іменинники 1 червня – Сергій, Дмитро, Іван. Бажаємо щастя, кохання та добробуту!
Уже традиційно 1 червня відзначається Міжнародний день захисту дітей – «International Day for Protection of Children» ‒ прекрасне свято радості та надії.
Саме в дітях продовження роду людського й здійснення своїх мрій і сподівань на краще. Дорослі прагнуть, щоб діти зросли здоровими та радісними, прославляли свої родини і рідний край.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
1 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Де і коли на Волині відключатимуть світло 1 червня
31 травень, 23:19
Директор-воїн з Луцька приїхав до своїх учнів на шкільне свято. ВІДЕО
31 травень, 22:38
Останній шкільний вальс та сльози щастя: у луцькому ліцеї відсвяткували закінчення навчання. ВІДЕО
31 травень, 21:57
На Донеччині загинув молодший сержант з Волині Дмитро Прокопчук
31 травень, 21:16