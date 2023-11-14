Німеччина передасть Україні додаткову ЗРК Patriot





Про це повідомили у німецькому МЗС, - пише



«Посилення протиповітряної оборони України залишається критично важливим… Разом ми повинні зберігати нашу непохитну підтримку і відданість», — йдеться у повідомленні МЗС.



Глава німецького МЗС Анналена Бербок зазначила, що держави, які зазнали нападу, «мають не лише право захищати свою територію, але й зобов’язані захищати своїх громадян». За її словами, саме на це вказує міжнародне право, яке є непохитним.



30 травня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в Одесі анонсував новий пакет військової допомоги для України.



За його словами, до пакету увійдуть «велика кількість» ракет для системи ППО IRIS-T середньої дальності та SLS меншої дальності, а також безпілотники для розвідки й ведення бою в Чорному морі та необхідні запчастини для артилерійських систем і замінні двигуни для бойових танків Leopard.



21 травня агентство Reuters із посиланням на джерела повідомило, що Німеччина планує збільшити свої витрати на військову допомогу для України на 3,8 млрд євро протягом 2024 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Німеччина передасть Україні систему протиповітряної оборони ЗРК Patriot разом із новим пакетом військової допомоги на суму 500 млн євро.Про це повідомили у німецькому МЗС, - пише NV «Посилення протиповітряної оборони України залишається критично важливим… Разом ми повинні зберігати нашу непохитну підтримку і відданість», — йдеться у повідомленні МЗС.Глава німецького МЗС Анналена Бербок зазначила, що держави, які зазнали нападу, «мають не лише право захищати свою територію, але й зобов’язані захищати своїх громадян». За її словами, саме на це вказує міжнародне право, яке є непохитним.30 травня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в Одесі анонсував новий пакет військової допомоги для України.За його словами, до пакету увійдуть «велика кількість» ракет для системи ППО IRIS-T середньої дальності та SLS меншої дальності, а також безпілотники для розвідки й ведення бою в Чорному морі та необхідні запчастини для артилерійських систем і замінні двигуни для бойових танків Leopard.21 травня агентство Reuters із посиланням на джерела повідомило, що Німеччина планує збільшити свої витрати на військову допомогу для України на 3,8 млрд євро протягом 2024 року.

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