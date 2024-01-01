На Волині прийняли першу групу дітей з прийомних родин Харківщини

На Волині прийняли першу групу дітей з прийомних родин Харківщини
У межах співпраці обласних адміністрацій Волинь прийняла першу групу дітей із прийомних родин Харківщини.

За сприяння Благодійного фонду «СОС Дитячі Містечка» у області буде забезпечено перебування першим 17 сім’ям з дітьми строком на три місяці. В організації довезення сімей до місця оздоровлення взяли участь АТ «Укрзалізниця», Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та партнерство «Кожній дитині», - пише "Слово правди".

ЮНІСЕФ та партнери провели індивідуальну оцінку для кожної сімʼї, на основі якої надають фінансову допомогу кожній переміщеній особі в розмірі 10800 гривень, продуктові та гігієнічні набори, психосоціальну підтримку.

Таким чином, до безпечного регіону переміщено 75 осіб, серед яких 50 дітей. Після прибуття на Волинь сімʼї супроводжуватимуть соціальні служби. Партнери, серед яких ЮНІСЕФ, СОС «Дитячі містечка», «Джерело» та інші, готові надавати підтримку для забезпечення добробуту дітей та сімей.

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Теги: Волинь, Харківщина, діти
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