Який вигляд має пункт «Ягодин-Дорогуськ» після модернізації. ФОТО

Україна за підтримки проєкту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) завершила модернізацію пункту пропуску Ягодин-Дорогуськ на кордоні з Польщею.Про це повідомило Міністерство інфраструктури.На найбільшому пункті пропуску на україно-польському кордоні встановлено 10 модульних будівель: чотири санітарні приміщення і шість офісів для оформлення документів.Зазначається, що всі приміщення адаптовані для людей з інвалідністю. Кожен модульний офіс повністю утеплений та мебльований, обладнаний системами опалення, вентиляції та кондиціонування, підключений до комунікацій.Також під час модернізації замінили дорожнє покриття, відремонтували тротуари та бордюри, ливневу каналізацію.У межах фінансування проєкту було встановлено і понад 450 світлодіодних ліхтарів та світильників та двоє мобільних динамічних ваг для транспортних засобів. Це універсальне обладнання, яке можна використовувати як доповнення до стаціонарних — для зважування транспортних засобів і вантажу.Окрім автомобільного пункту пропуску, відбувається модернізація й залізничного пункту пропуску Ягодин-Дорогуськ, повідомили у міністерстві.Там уже встановлено дизельний генератор потужністю 50 кВт для забезпечення безперервної роботи під час відключень електроенергії та поставлено ІТ-обладнання, зокрема принтери, ноутбуки, комп'ютери та джерела безперебійного живлення на пункт пропуску.