Який вигляд має пункт «Ягодин-Дорогуськ» після модернізації. ФОТО

Який вигляд має пункт «Ягодин-Дорогуськ» після модернізації. ФОТО
Україна за підтримки проєкту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) завершила модернізацію пункту пропуску Ягодин-Дорогуськ на кордоні з Польщею.

Про це повідомило Міністерство інфраструктури.

На найбільшому пункті пропуску на україно-польському кордоні встановлено 10 модульних будівель: чотири санітарні приміщення і шість офісів для оформлення документів.

Зазначається, що всі приміщення адаптовані для людей з інвалідністю. Кожен модульний офіс повністю утеплений та мебльований, обладнаний системами опалення, вентиляції та кондиціонування, підключений до комунікацій.
Який вигляд має пункт «Ягодин-Дорогуськ» після модернізації. ФОТО
Який вигляд має пункт «Ягодин-Дорогуськ» після модернізації. ФОТО

Також під час модернізації замінили дорожнє покриття, відремонтували тротуари та бордюри, ливневу каналізацію.
Який вигляд має пункт «Ягодин-Дорогуськ» після модернізації. ФОТО


У межах фінансування проєкту було встановлено і понад 450 світлодіодних ліхтарів та світильників та двоє мобільних динамічних ваг для транспортних засобів. Це універсальне обладнання, яке можна використовувати як доповнення до стаціонарних — для зважування транспортних засобів і вантажу.
Який вигляд має пункт «Ягодин-Дорогуськ» після модернізації. ФОТО

Окрім автомобільного пункту пропуску, відбувається модернізація й залізничного пункту пропуску Ягодин-Дорогуськ, повідомили у міністерстві.

Там уже встановлено дизельний генератор потужністю 50 кВт для забезпечення безперервної роботи під час відключень електроенергії та поставлено ІТ-обладнання, зокрема принтери, ноутбуки, комп'ютери та джерела безперебійного живлення на пункт пропуску.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Ягодин, модернізація, кордон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Як у Луцьку розвивають мережу електричних станцій для авто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Який вигляд має пункт «Ягодин-Дорогуськ» після модернізації. ФОТО
Сьогодні, 05:28
США не дозволяють Україні бити по території росії ракетами ATACMS
Сьогодні, 03:41
На Волині прийняли першу групу дітей з прийомних родин Харківщини
Сьогодні, 02:17
Німеччина передасть Україні додаткову ЗРК Patriot
Сьогодні, 01:15
1 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
«Прорвалися» 20 вантажівок: яка ситуація на волинських пунктах пропуску на кордоні з Польщею. ВІДЕО «Прорвалися» 20 вантажівок: яка ситуація на волинських пунктах пропуску на кордоні з Польщею. ВІДЕО
19 лютий, 22:38
Як волинські виробники-експортери «вижили» під час блокування польсько-українського кордону Як волинські виробники-експортери «вижили» під час блокування польсько-українського кордону
02 лютий, 16:17
Рух вантажівок через «Ягодин» відновили Рух вантажівок через «Ягодин» відновили
16 січень, 21:51
Правила перетину кордону: Держприкордонна служба може вимагати додаткові документи з ТЦК Правила перетину кордону: Держприкордонна служба може вимагати додаткові документи з ТЦК
31 грудень, 2023, 19:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Який вигляд має пункт «Ягодин-Дорогуськ» після модернізації. ФОТО
Сьогодні, 05:28
 0
США не дозволяють Україні бити по території росії ракетами ATACMS
Сьогодні, 03:41
 0
На Волині прийняли першу групу дітей з прийомних родин Харківщини
Сьогодні, 02:17
 0
Німеччина передасть Україні додаткову ЗРК Patriot
Сьогодні, 01:15
 0
1 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8