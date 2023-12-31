Який вигляд має пункт «Ягодин-Дорогуськ» після модернізації. ФОТО
Сьогодні, 05:28
Україна за підтримки проєкту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) завершила модернізацію пункту пропуску Ягодин-Дорогуськ на кордоні з Польщею.
Про це повідомило Міністерство інфраструктури.
На найбільшому пункті пропуску на україно-польському кордоні встановлено 10 модульних будівель: чотири санітарні приміщення і шість офісів для оформлення документів.
Зазначається, що всі приміщення адаптовані для людей з інвалідністю. Кожен модульний офіс повністю утеплений та мебльований, обладнаний системами опалення, вентиляції та кондиціонування, підключений до комунікацій.
Також під час модернізації замінили дорожнє покриття, відремонтували тротуари та бордюри, ливневу каналізацію.
У межах фінансування проєкту було встановлено і понад 450 світлодіодних ліхтарів та світильників та двоє мобільних динамічних ваг для транспортних засобів. Це універсальне обладнання, яке можна використовувати як доповнення до стаціонарних — для зважування транспортних засобів і вантажу.
Окрім автомобільного пункту пропуску, відбувається модернізація й залізничного пункту пропуску Ягодин-Дорогуськ, повідомили у міністерстві.
Там уже встановлено дизельний генератор потужністю 50 кВт для забезпечення безперервної роботи під час відключень електроенергії та поставлено ІТ-обладнання, зокрема принтери, ноутбуки, комп'ютери та джерела безперебійного живлення на пункт пропуску.
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Про це повідомило Міністерство інфраструктури.
На найбільшому пункті пропуску на україно-польському кордоні встановлено 10 модульних будівель: чотири санітарні приміщення і шість офісів для оформлення документів.
Зазначається, що всі приміщення адаптовані для людей з інвалідністю. Кожен модульний офіс повністю утеплений та мебльований, обладнаний системами опалення, вентиляції та кондиціонування, підключений до комунікацій.
Також під час модернізації замінили дорожнє покриття, відремонтували тротуари та бордюри, ливневу каналізацію.
У межах фінансування проєкту було встановлено і понад 450 світлодіодних ліхтарів та світильників та двоє мобільних динамічних ваг для транспортних засобів. Це універсальне обладнання, яке можна використовувати як доповнення до стаціонарних — для зважування транспортних засобів і вантажу.
Окрім автомобільного пункту пропуску, відбувається модернізація й залізничного пункту пропуску Ягодин-Дорогуськ, повідомили у міністерстві.
Там уже встановлено дизельний генератор потужністю 50 кВт для забезпечення безперервної роботи під час відключень електроенергії та поставлено ІТ-обладнання, зокрема принтери, ноутбуки, комп'ютери та джерела безперебійного живлення на пункт пропуску.
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