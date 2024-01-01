Рибалка, коні, SPA, масаж: як відновлюють силиі воїни 14ОМБр у пункті психологічної допомоги. ФОТО





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З самого початку, коли людина потрапляє у район бойових дій, вона проходить співбесіду з психологом, де визначаються її сильні й слабкі сторони. Потім командирам надаються рекомендації стосовно того, які завдання військовослужбовець може виконувати, де буде від нього більше користі.



"Одна частина нашої групи психологів надає базову психологічну допомогу в пункті, інша – у підрозділах. Там же відразу і визначається, хто потребує реабілітації", – зазначає начальниця групи психологічного супроводу та відновлення Вікторія.



Окрім цього, психологи навчають командирів правильно підтримувати підлеглих у скрутні моменти, надавати психологічну допомогу.



"Проводимо бесіди з окремими військовими та групові, де розбираються важкі ситуації, в яких довелося побувати. Мені допомагає в роботі бойовий досвід. Завдяки цьому ми добре з побратимами розуміємо одне одного", – каже Віталій, один з команди психологів.



Коли створювали пункт реабілітації, ініціативна група психологів доклала максимум зусиль, щоб зробити реабілітацію повноцінною, з великим різноманіттям заходів. І їх ретельний та наполегливий підхід до справи показав високу результативність.



"Щопонеділка восьмеро військовослужбовців заїжджають у наш пункт допомоги. Багато хто у пригніченому, замкнутому стані, дехто – щойно з позицій. П’ять днів ми працюємо, щоб витягнути їх з того стану. Завжди п’ятниця показує усмішки та радість на обличчях. Від цього я заряджаюся і сам. Бо відчутно, що ми тут не для галочки. У нас є результат! І є ще багато нових задумів для впровадження у нашу програму", – розповідає психолог Максим.



У пункті реабілітації психологи кожен день працюють з військовослужбовцями, обговорюють різні ситуації, навчають сучасним НАТОвським методикам надання допомоги у стресових ситуаціях собі й побратимам. Також для зняття стресу проводяться розслаблюючі SPA процедури (баня або чан), аромотерапія та медитація. Допомагає поліпшити фізичний стан лікувальний масаж та банки. Щосереди приїжджають артисти з концертною програмою. Кожен може долучитися до походу на рибалку, тренування в спортзалі, перегляду улюбленого фільму, гри у настільні ігри, поспостерігати за заходом сонця у дивовижному місці тощо.



Однією з фішок реабілітації – є співпраця з кінним клубом. Військовослужбовці не лише катаються верхи, їх залучають до догляду: вони чешуть гриви, пасуть коней на траві та годують яблуками з руки. Це налагоджує зв’язок з конями перед поїздкою верхи та надає неймовірні емоції та натхнення.



"Спілкування з такими дивовижними тваринами дає відчуття, що ти живий. Що життя продовжується, що у світі є ще багато всього класного, незвіданого, неймовірного. Це дуже корисно", – каже психологиня Оксана.



У четвер влаштовується святкова спільна вечеря, де всі обговорюють проведений час, діляться враженнями та висловлюють свої побажання психологам.



"Це чудово! Думав, тут будемо тільки їсти, спати та в баньку ходити. Не очікував, що так буде добре. Я емоційно відпочив. Понад усе сподобався масаж. Стало легше зі спиною. З новими силами буду ефективнішим", – розповідає військовослужбовець, який щойно пройшов реабілітацію.



"Приїхати туди, де не стріляють, не бомблять – саме по собі вже чудово. Що тут мені сподобається, сказав хлопець, який нещодавно проходив реабілітацію. І це так! Чани, баня – це дуже класно. А коней я з дитинства обожнюю. Наче крізь час створив подорож у рідні місця. Хотілося б ще довше тут побути", – доповнює його побратим Анатолій.



Щоб поспілкуватися, надати духовні й життєві знання та помолитися разом, кожну п’ятницю приїжджає капелан бригади.



"Після перемоги військовим доведеться повертатися до цивільного життя. Вони приїдуть додому не такими, як пішли на війну. У них буде загострене відчуття справедливості, можливо, будуть зранені нервові клітини. Тому дуже добре, що є цей проєкт. Сподіваюся, він буде масштабуватися та охоплювати ще більше військовослужбовців, а інші бригади будуть переймати цей чудовий досвід", – зазначає отець Ігор.



Хоча кожна окрема річ, процес у пункті реабілітації сам по собі може й не здаватися особливим, магія відбувається, коли людина певний час насичується цим. Слід зазначити, що психологи приділяють увагу навіть дрібницям: білий посуд, приємна музика, свічки. І це в комплексі дає результат.



"Якою б людина не була стійкою, витривалою – війна рушить все. На війні всі механізми організму перелаштовуються на виживання. Відбувається обмеження в почуттях та емоціях. Завдання нашої команди – допомогти військовослужбовцям відчути себе повноцінними людьми. Хлопці у нас розвантажуються та відчувають, що вони не стали роботами, не закостеніли. Це дає розуміння, що після війни зможуть продовжити нормальне життя в соціумі, зі своїми родинами, – розповідає Оксана – З гордістю хочу сказати, що деякі хлопці зізнаються, що спочатку не хотіли сюди їхати, не знали, що тут буде. Але в четвер, за святковим столом вони розкриваються та розповідають, як помилялися. Дехто навіть плаче".



Задля реалізації такого масштабного проєкту, команда зробила велику роботу з пошуку вдалого місця для розташування реабілітаційного центру, налагодження зв’язків з місцевою владою та громадою, волонтерами, генеруванням ідей.



"Я пишаюся нашою командою! Це високомотивовані люди, які знають свою роботу та вектор розвитку. Той рівень, якого ми досягли, – результат роботи колективу та розуміння командування нашої бригади, яке сприяло та допомагало нам", – підкреслює психолог Юрій.



Цей проєкт постійно вдосконалюють. Психологи аналізують свою роботу, переймають досвід інших бригад і тримають зворотний зв’язок з військовослужбовцями, що пройшли реабілітацію.



Все це допомагає зберегти здоров’я та життя князівських воїнів, які перебувають в надскладніших умовах та роблять все можливе й неможливе заради миру і затишку в кожній родині.



Якщо ви хочете теж бути причетними до розвитку цього проєкту – можете перерахувати кошти на цю карту 5375 4112 1711 0274. Гроші будуть передані команді психологів для вдосконалення процесу реабілітації наших героїв.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У 14 окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого створили пункт реабілітації із сучасними неординарними психологічними підходами.Про це йдеться у матеріалі "Слово правди" З самого початку, коли людина потрапляє у район бойових дій, вона проходить співбесіду з психологом, де визначаються її сильні й слабкі сторони. Потім командирам надаються рекомендації стосовно того, які завдання військовослужбовець може виконувати, де буде від нього більше користі."Одна частина нашої групи психологів надає базову психологічну допомогу в пункті, інша – у підрозділах. Там же відразу і визначається, хто потребує реабілітації", – зазначає начальниця групи психологічного супроводу та відновлення Вікторія.Окрім цього, психологи навчають командирів правильно підтримувати підлеглих у скрутні моменти, надавати психологічну допомогу."Проводимо бесіди з окремими військовими та групові, де розбираються важкі ситуації, в яких довелося побувати. Мені допомагає в роботі бойовий досвід. Завдяки цьому ми добре з побратимами розуміємо одне одного", – каже Віталій, один з команди психологів.Коли створювали пункт реабілітації, ініціативна група психологів доклала максимум зусиль, щоб зробити реабілітацію повноцінною, з великим різноманіттям заходів. І їх ретельний та наполегливий підхід до справи показав високу результативність."Щопонеділка восьмеро військовослужбовців заїжджають у наш пункт допомоги. Багато хто у пригніченому, замкнутому стані, дехто – щойно з позицій. П’ять днів ми працюємо, щоб витягнути їх з того стану. Завжди п’ятниця показує усмішки та радість на обличчях. Від цього я заряджаюся і сам. Бо відчутно, що ми тут не для галочки. У нас є результат! І є ще багато нових задумів для впровадження у нашу програму", – розповідає психолог Максим.У пункті реабілітації психологи кожен день працюють з військовослужбовцями, обговорюють різні ситуації, навчають сучасним НАТОвським методикам надання допомоги у стресових ситуаціях собі й побратимам. Також для зняття стресу проводяться розслаблюючі SPA процедури (баня або чан), аромотерапія та медитація. Допомагає поліпшити фізичний стан лікувальний масаж та банки. Щосереди приїжджають артисти з концертною програмою. Кожен може долучитися до походу на рибалку, тренування в спортзалі, перегляду улюбленого фільму, гри у настільні ігри, поспостерігати за заходом сонця у дивовижному місці тощо.Однією з фішок реабілітації – є співпраця з кінним клубом. Військовослужбовці не лише катаються верхи, їх залучають до догляду: вони чешуть гриви, пасуть коней на траві та годують яблуками з руки. Це налагоджує зв’язок з конями перед поїздкою верхи та надає неймовірні емоції та натхнення."Спілкування з такими дивовижними тваринами дає відчуття, що ти живий. Що життя продовжується, що у світі є ще багато всього класного, незвіданого, неймовірного. Це дуже корисно", – каже психологиня Оксана.У четвер влаштовується святкова спільна вечеря, де всі обговорюють проведений час, діляться враженнями та висловлюють свої побажання психологам."Це чудово! Думав, тут будемо тільки їсти, спати та в баньку ходити. Не очікував, що так буде добре. Я емоційно відпочив. Понад усе сподобався масаж. Стало легше зі спиною. З новими силами буду ефективнішим", – розповідає військовослужбовець, який щойно пройшов реабілітацію."Приїхати туди, де не стріляють, не бомблять – саме по собі вже чудово. Що тут мені сподобається, сказав хлопець, який нещодавно проходив реабілітацію. І це так! Чани, баня – це дуже класно. А коней я з дитинства обожнюю. Наче крізь час створив подорож у рідні місця. Хотілося б ще довше тут побути", – доповнює його побратим Анатолій.Щоб поспілкуватися, надати духовні й життєві знання та помолитися разом, кожну п’ятницю приїжджає капелан бригади."Після перемоги військовим доведеться повертатися до цивільного життя. Вони приїдуть додому не такими, як пішли на війну. У них буде загострене відчуття справедливості, можливо, будуть зранені нервові клітини. Тому дуже добре, що є цей проєкт. Сподіваюся, він буде масштабуватися та охоплювати ще більше військовослужбовців, а інші бригади будуть переймати цей чудовий досвід", – зазначає отець Ігор.Хоча кожна окрема річ, процес у пункті реабілітації сам по собі може й не здаватися особливим, магія відбувається, коли людина певний час насичується цим. Слід зазначити, що психологи приділяють увагу навіть дрібницям: білий посуд, приємна музика, свічки. І це в комплексі дає результат."Якою б людина не була стійкою, витривалою – війна рушить все. На війні всі механізми організму перелаштовуються на виживання. Відбувається обмеження в почуттях та емоціях. Завдання нашої команди – допомогти військовослужбовцям відчути себе повноцінними людьми. Хлопці у нас розвантажуються та відчувають, що вони не стали роботами, не закостеніли. Це дає розуміння, що після війни зможуть продовжити нормальне життя в соціумі, зі своїми родинами, – розповідає Оксана – З гордістю хочу сказати, що деякі хлопці зізнаються, що спочатку не хотіли сюди їхати, не знали, що тут буде. Але в четвер, за святковим столом вони розкриваються та розповідають, як помилялися. Дехто навіть плаче".Задля реалізації такого масштабного проєкту, команда зробила велику роботу з пошуку вдалого місця для розташування реабілітаційного центру, налагодження зв’язків з місцевою владою та громадою, волонтерами, генеруванням ідей."Я пишаюся нашою командою! Це високомотивовані люди, які знають свою роботу та вектор розвитку. Той рівень, якого ми досягли, – результат роботи колективу та розуміння командування нашої бригади, яке сприяло та допомагало нам", – підкреслює психолог Юрій.Цей проєкт постійно вдосконалюють. Психологи аналізують свою роботу, переймають досвід інших бригад і тримають зворотний зв’язок з військовослужбовцями, що пройшли реабілітацію.Все це допомагає зберегти здоров’я та життя князівських воїнів, які перебувають в надскладніших умовах та роблять все можливе й неможливе заради миру і затишку в кожній родині.Якщо ви хочете теж бути причетними до розвитку цього проєкту – можете перерахувати кошти на цю карту 5375 4112 1711 0274. Гроші будуть передані команді психологів для вдосконалення процесу реабілітації наших героїв.

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