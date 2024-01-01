Масований обстріл: росія запустила по Україні сотню ракет і дронів

Росія в ніч на 1 червня влаштувала черговий. Окупанти використали 100 ракет та дронів, більше 80 вдалось збити ППО.Про це в телеграмі повідомив командувач Повітряних сил ЗСУЗа його словами, до відбиття повітряного нападу противника було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.В результаті протиповітряного бою збито 81 повітряну ціль. А саме:- 30 крилатих ракет Х-101/Х-555;- 4 крилаті ракети "Калібр";- 1 крилату ракету "Іскандер-К";- 46 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".Усього ворог випустив 53 ракети різних типів та 47 ударних БПЛА:- 35 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків - Саратовська область, повітряний простір над акваторією Каспійського моря РФ);- 4 балістичні ракети "Іскандер-М" (із Криму);- 1 крилату ракету "Іскандер-К" (із Криму);- 10 крилатих ракет "Калібр" (із північно-східної частини акваторії Чорного моря);- 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (із повітряного простору ТОТ Запорізької області);- 47 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" (район пусків Приморсько-Ахтарськ РФ).Основний удар знову припав на енергетичну інфраструктуру у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.Цей обстріл став шостим масованим ударом по енергетиці. Останній, п'ятий масований обстріл РФ по Україні був зафіксований 8 травня.