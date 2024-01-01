Син священника з Волині загинув на фронті

Євгена Драгана.



Про це у фейсбуці повідомила Володимирська єпархія Православної церкви України.



«Архієпископ Матфей, єпархіальне управління Володимир-Волинської єпархії, духовенство єпархії, висловлює щирі співчуття настоятелю Свято-Симеонівського храму села Суходоли протоієрею Івану Драгану та його матінці, з приводу втрати сина Євгена Драгана, який загинув захищаючи Україну, на Сумському напрямку», - йдеться у повідомленні.



Військовому Драгану Євгену Івановичу було 44 роки, він був солдатом, кулеметником стрілецького відділення військової частини А0536.



«Хай Всемилостивий Господь Бог, упокоїть убієнного Євгена там де праведні спочивають. Вічна памʼять», - зазначили у єпархії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Сумському напрямку обірвалося життя військовослужбовця з ВолиніПро це у фейсбуці повідомила Володимирська єпархія Православної церкви України.«Архієпископ, єпархіальне управління Володимир-Волинської єпархії, духовенство єпархії, висловлює щирі співчуття настоятелю Свято-Симеонівського храму села Суходоли протоієреюта його матінці, з приводу, який загинув захищаючи Україну, на Сумському напрямку», - йдеться у повідомленні.Військовому Драгану Євгену Івановичу було 44 роки, він був солдатом, кулеметником стрілецького відділення військової частини А0536.«Хай Всемилостивий Господь Бог, упокоїть убієнного Євгена там де праведні спочивають. Вічна памʼять», - зазначили у єпархії.

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