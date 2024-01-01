Син священника з Волині загинув на фронті

Син священника з Волині загинув на фронті
На Сумському напрямку обірвалося життя військовослужбовця з Волині Євгена Драгана.

Про це у фейсбуці повідомила Володимирська єпархія Православної церкви України.

«Архієпископ Матфей, єпархіальне управління Володимир-Волинської єпархії, духовенство єпархії, висловлює щирі співчуття настоятелю Свято-Симеонівського храму села Суходоли протоієрею Івану Драгану та його матінці, з приводу втрати сина Євгена Драгана, який загинув захищаючи Україну, на Сумському напрямку», - йдеться у повідомленні.

Військовому Драгану Євгену Івановичу було 44 роки, він був солдатом, кулеметником стрілецького відділення військової частини А0536.

«Хай Всемилостивий Господь Бог, упокоїть убієнного Євгена там де праведні спочивають. Вічна памʼять», - зазначили у єпархії.


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Теги: загиблі, війна
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