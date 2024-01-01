Як кинути курити: поради волинської медикині

Як кинути курити: поради волинської медикині
31 травня щорічно відзначається Всесвітній день без тютюну. В Україні курить кожна третя людина. Більшість із них чоловіки, третина курців — жінки. В останні роки також різко зросла кількість підлітків, які палять.

Такі дані повідомила завідувачка відділу епідеміологічного нагляду Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб Валентиною Довжик і розповіла про шкоду тютюнопаління, пише Суспільне.

Як куріння впливає на організм людини

Від куріння і тютюнового диму в першу чергу потерпає серцево-судинна і дихальна системи організму. Прискорене серцебиття, задишка і слабкість — часті супутники тих, хто палить сам, чи є пасивним курцем. Згодом це може призвести до виникнення інсультів та інфарктів,

Зі слів епідеміологині, куріння також сприяє розвитку онкологічних захворювань і може стати причиною раку легень: "Окрім того це впливає погано на мозкову діяльність. Людина не може сконцентрувати увагу, дратівлива може бути, порушиться сон".



Під час куріння, говорить Валентина Довжик, людина вдихає понад 7 тисяч хімічних елементів. З них — 250 є токсичним. Також до організму потрапляють: смоли, формальдегіди, органічні сполуки та солі важких металів.

"Сьогодні сигарети заміняються вейпами, кальянами. Побутує думка, що електронні сигарети не такі шкідливі – це не має підтвердження. При вживанні електронних сигарет, також рідин, піддаються термічному нагріванню і виділяються ті ж самі токсичні елементи, що і в сигареті", — говорить завідувачка відділу епідеміологічного нагляду.

Як кинути курити

Для тих, хто хоче кинути палити Валентина Довжик радить визначитися з конкретною датою, скласти план і пообіцяти самому собі, що з цього дня куріння буде не доступним.

"Звичайно, цей день небажано, щоб припадав на якісь святкові дні, бо це буде важко. Щоб воно не збігалося з якимось стресовими ситуаціями у вашому житті, тому що це також буде важко", — каже епідеміологиня і додає — "доведено, що відмова від куріння продовжує життя приблизно на 10 років".

У план з відмови від тютюнопаління Валентина Довжик також радить додати переваги здорового способу життя та економію фінансів.

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Теги: лікарі, Волинь
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