В аварії на Львівщині постраждали четверо волинян
Сьогодні, 11:56
Внаслідок автозіткнення в Червонограді на Львівщині – дев’ять травмованих, зокрема четверо волинян.
Поліцейські встановлюють обставини події, повідомляє у фейсбуці ГУНП Львівщини.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 31 травня, близько 23.10, на вулиці Промисловій у Червонограді.
Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення мікроавтобуса «Volkswagen Transporter», яким керував 41-річний житель Волинської області, та автомобіля «Mazda 6» під керуванням мешканця одного з сіл Червоноградського району.
Внаслідок ДТП отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні дев’ять людей: водій легковика та два його пасажири – чоловіки віком 26 і 47 років – обидва з Червонограда, а також водій та п’ять пасажирів мікроавтобуса – 17-річний хлопець і 55-річна жінка з Червоноградського району та три жительки Волинської області віком 34, 38 і 41 рік.
За фактом слідчі Червоноградського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Правоохоронці встановлюють обставини події.
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Поліцейські встановлюють обставини події, повідомляє у фейсбуці ГУНП Львівщини.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 31 травня, близько 23.10, на вулиці Промисловій у Червонограді.
Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення мікроавтобуса «Volkswagen Transporter», яким керував 41-річний житель Волинської області, та автомобіля «Mazda 6» під керуванням мешканця одного з сіл Червоноградського району.
Внаслідок ДТП отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні дев’ять людей: водій легковика та два його пасажири – чоловіки віком 26 і 47 років – обидва з Червонограда, а також водій та п’ять пасажирів мікроавтобуса – 17-річний хлопець і 55-річна жінка з Червоноградського району та три жительки Волинської області віком 34, 38 і 41 рік.
За фактом слідчі Червоноградського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Правоохоронці встановлюють обставини події.
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