13 постраждалих, зокрема 8 дітей: моторошні фото удару по Балаклії
Сьогодні, 13:18
Внаслідок ворожого удару крилатою ракетою по Балаклії на Харківщині відомо про 13 постраждалих, серед яких 8 дітей.
Про це інформує Офіс генпрокурора в телеграмі.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 1 червня близько 5:00 зс рф завдали ракетний удар по території приватного житлового сектора у місті Балаклія Ізюмського району.
Постраждали 13 людей, серед них 8 дітей: двоє дівчат 4 і 9 років та 6 хлопчиків, наймолодшому з них 2 роки, найстаршому – 17.
Попередньо, ворог вдарив по місту ракетою «Іскандер-К».
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Про це інформує Офіс генпрокурора в телеграмі.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 1 червня близько 5:00 зс рф завдали ракетний удар по території приватного житлового сектора у місті Балаклія Ізюмського району.
Постраждали 13 людей, серед них 8 дітей: двоє дівчат 4 і 9 років та 6 хлопчиків, наймолодшому з них 2 роки, найстаршому – 17.
Попередньо, ворог вдарив по місту ракетою «Іскандер-К».
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