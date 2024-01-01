Домашній собака допоміг знайти зниклого малюка на Одещині

Домашній собака допоміг знайти зниклого малюка на Одещині
Хлопчика двох років з села Борисівка Білгород-Дністровського району з учорашнього вечора шукали всю ніч. Обстежили населений пункт, поля та дороги, які ведуть до райцентру Татарбунари.

Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.

До пошуків задіяні співробітники Білгорода-Дністровського, Татарбунарського і Саратського відділів поліції, кінологи та оперативники управління карного розшуку обласної поліції, рятувальники, працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки, прикордонники, мисливці й місцеві мешканці

Іванко пішов з дому з домашнім собакою Хаті.

Маленького Іванка Мельника знайшли живим та неушкодженим. Малюка виявили за п’ять кілометрів від дому, у посадці між селами Борисівка та Баштанівка.
Домашній собака допоміг знайти зниклого малюка на Одещині

Поряд з ним постійно знаходився вірний друг – домашній пес Хаті. Саме він і кинувся в поле зору пошуковців.

Хлопчика везуть на огляд у лікарню. Його пошуки тривали більше 12 годин.
Домашній собака допоміг знайти зниклого малюка на Одещині

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Теги: діти, Україна
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