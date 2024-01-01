У Луцьку – випускний у військовому ліцеї

Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні у Луцьку сьогодні, 1 червня,Про це у телеграмі повідомив очільник Волинської ОВАВипускний – це завжди хвилююче як для ліцеїстів, так і їх батьків. Бо це означає, що далі розпочинається самостійне та доросле життя. Знаю, що для цього вони багато та старанно вчилися. Більше того, багато з них поєднають своє життя із захистом держави та служінням у Збройних силах України.«Дякую їм за це. Дякую батькам за таких чудових дітей, за терпіння та турботу про них. І звичайно вчителям – за вклад у покоління, яке вони також виховували», - зазначив глава ОВА.Пророблену навчальним закладом роботу сьогодні присутні побачили на власні очі. Зокрема про це свідчила велика кількість нагород, грамот та медалей за досягнуті високі результати у третьому етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад, всеукраїнських і обласних предметних турнірах.