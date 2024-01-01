Волинські поліцейські розповіли, що робити при насильстві над дітьми





Журналісти пішли до поліції у пошуках відповідей: як чинити, якщо є підозра, що з дитиною чинять у родині недобре,



І ось що розповіла начальниця сектору ювенальної превенції Головного управління Нацполіції у Волинській області Інна Остапович.



Якщо ви бачите, що дитина має хворобливий вигляд, нетипові синці, які можуть свідчити не просто про непосидючість, змінила поведінку чи просто за стіною чуєте крики сварок, то звертатися потрібно за телефоном 102 (можна анонімно).



Часто намагання самостійно розговорити дитину, щось вивідати у неї, може не принести результату, або ж повноти картини. Поліцейська Інна Остапович пояснює: батьки для дітей, якими б вони не були, залишаються їхніми батьками. І діти не завжди ладні говорити чесно про те, що відбувається в сім’ї. Або ж навіть можуть не розуміти, що щось не так у сім’ї.



Звернення офіційно реєструє диспетчер. А тоді ювенальна поліція спільно зі службою у справах дітей цю інформацію вивчають, дивляться умови, в яких проживає дитина, часом долучають школу, якщо дитина десь вже навчається, можуть опитувати сусідів.



Є ймовірність, що дитину поставлять на облік як таку, які опинилися у тяжких сімейних обставинах, і за нею буде нагляд.



Часом обставини вимагають вилучення дитини із сім’ї, якщо її життю та здоров’ю є загроза.



На публіці, якщо ви бачите, що з дитиною поводяться не гідно, то варто зробити зауваження дорослому. Це нормально. У деяких випадках правильним рішенням буде зателефонувати напряму до поліції. Якщо ви фільмуєте якісь випадки негідного поводження з дитиною, то враховуйте її право на приватність.



Тобто навіть розповсюджуючи це відео, аби ситуація набула розголосу, потрібно «розмити» обличчя.



▪ Національна поліція. Телефон 102

▪ Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Луцької тергромади. Телефони: (0032) 71 67 72; 71 50 05

▪ Служба у справах дітей Луцької тергромади. Телефон: (0332) 77 79 23

▪ Національна гаряча лінія з протидії домашньому насильству. Телефони: 116 123, 0 800 500 335 (анонімно, безкоштовно та конфіденційно)



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