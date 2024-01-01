ДБР арештувало майже 3 мільярди на рахунках онлайн-казино

ДБР арештувалона понад 2,9 млрд грн. Заяви щодо їх розблокування не відповідають дійсності.Про це в телеграмі повідомляє ДБР.Працівники ДБР на підставі рішень судів арештували банківські рахунки низки онлайн-казино, безпосередньо пов’язаних із представниками держави-агресора. Загальна сума арештованих коштів становить понад 2,9 млрд грн.Наразі вирішується питання про передачу арештованих коштів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними.Водночас низка засобів масової інформації поширила вчора новину про нібито зняття арештів з рахунків одного із вищевказаних суб’єктів онлайн-казино.Інформуємо, що слідчим суддею скасований арешт в частині надання дозволу «виключно для сплати податків і зборів та інших обов’язкових платежів до бюджету, а також здійснення видаткових операцій із виплати заробітної плати».ДБР закликає користуватись офіційною інформацією та не поширювати недостовірну інформацію.У межах відкритого кримінального провадження документально підтверджений протиправний механізм діяльності на території України низки суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет. Зокрема, підтверджені їх зв’язки з представниками держави-агресора та російським капіталом, а також низкою санкційних суб’єктів.Їхній діяльності сприяли окремі працівники правоохоронних органів та суб’єктів нагляду. А також представники банківських та платіжних установ, які забезпечували проведення підозрілих операцій із використанням підконтрольних фінансових інструментів.Бюро проводить це розслідування у межах відповідного кримінального провадження за ч. 4 ст. 110-2 (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України), ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом), ч. 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) та ч. 1 ст. 365-3 (Бездіяльність працівника правоохоронного органу щодо незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей) Кримінального кодексу України.Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.