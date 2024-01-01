В Україні створять Військову поліцію: що це

на базі Військової служби правопорядку ЗСУ.



Про це у телеграмі повідомляє Міноборони.



Вона матиме право розшуку, затримання військовослужбовців, фіксації злочинів, та захисту їх прав за стандартом НАТО AJP-3.21.



Міністерство наголошує на необхідності слідчих повноважень для Військової поліції та планує співпрацювати з депутатами для вдосконалення законопроекту.



Цей документ має ключове значення для Збройних сил України, які гостро потребують створення системи юстиції, першим кроком до якої є саме Військова поліція.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство оборони України закликає народних депутатів визначити пріоритетним законопроект № 6569-д про створення Військової поліціїПро це у телеграмі повідомляє Міноборони.Вона матиме право розшуку, затримання військовослужбовців, фіксації злочинів, та захисту їх прав за стандартом НАТО AJP-3.21.Міністерство наголошує на необхідності слідчих повноважень для Військової поліції та планує співпрацювати з депутатами для вдосконалення законопроекту.Цей документ має ключове значення для Збройних сил України, які гостро потребують створення системи юстиції, першим кроком до якої є саме Військова поліція.

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