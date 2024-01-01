Енергетики попередили, що сьогодні світло вимикатимуть із 18:00





Про це у телеграмі повідомляє Укренерго.



Обмеження будуть діяти по всіх регіонах України з 18:00 до 24:00.



При перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень.



Нагадаємо, сьогодні вранці російські окупанти завдали нового удару по енергосистемі України. З березня це вже шоста масована комбінована ракетно-дронова атака проти цивільної енергетичної інфраструктури України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 1 червня, термін дії лімітів на споживання електроенергії для промислових і побутових споживачів змінено.Про це у телеграмі повідомляє Укренерго.Обмеження будуть діяти по всіх регіонах України з 18:00 до 24:00.При перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень.Нагадаємо, сьогодні вранціпо енергосистемі України. З березня це вже шоста масована комбінована ракетно-дронова атака проти цивільної енергетичної інфраструктури України.

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