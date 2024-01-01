Енергетики попередили, що сьогодні світло вимикатимуть із 18:00
Сьогодні, 15:20
Сьогодні, 1 червня, термін дії лімітів на споживання електроенергії для промислових і побутових споживачів змінено.
Про це у телеграмі повідомляє Укренерго.
Обмеження будуть діяти по всіх регіонах України з 18:00 до 24:00.
При перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень.
Нагадаємо, сьогодні вранці російські окупанти завдали нового удару по енергосистемі України. З березня це вже шоста масована комбінована ракетно-дронова атака проти цивільної енергетичної інфраструктури України.
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Про це у телеграмі повідомляє Укренерго.
Обмеження будуть діяти по всіх регіонах України з 18:00 до 24:00.
При перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень.
Нагадаємо, сьогодні вранці російські окупанти завдали нового удару по енергосистемі України. З березня це вже шоста масована комбінована ракетно-дронова атака проти цивільної енергетичної інфраструктури України.
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