Волиняни попрощалися із Героєм Олександром Григоруком
Сьогодні, 16:07
У Любешівській громаді на Волині провели в останню путь полеглого військовослужбовця Олександра Григорука.
Останню шану Героєві краяни віддали учора, 31 травня.
Скорботний кортеж з тілом військовослужбовця Олександра Григорука по Любешову прямував таким маршрутом: вул. Незалежності, біля адмінприміщення поворот на вулицю Свободи, біля магазину «Світлофор» - поворот на вулицю Перемоги. Далі через трасу Р-14 – на вул. Молодіжна, до будинку, де проживав загиблий.
Мешканці громади навколішки зустріли скорботний кортеж, а шлях йому встелили квітами.
Затим у храмі відбувся чин відспівування Захисника України.
Нагадаємо, 29 травня 2024 року під час виконання бойового завдання на території Донецької області загинув солдат Григорук Олександр Іванович (1974 року народження), житель Любешова.
*фото з фейсбуку Нове життя - новини Любешівщини
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Останню шану Героєві краяни віддали учора, 31 травня.
Скорботний кортеж з тілом військовослужбовця Олександра Григорука по Любешову прямував таким маршрутом: вул. Незалежності, біля адмінприміщення поворот на вулицю Свободи, біля магазину «Світлофор» - поворот на вулицю Перемоги. Далі через трасу Р-14 – на вул. Молодіжна, до будинку, де проживав загиблий.
Мешканці громади навколішки зустріли скорботний кортеж, а шлях йому встелили квітами.
Затим у храмі відбувся чин відспівування Захисника України.
Нагадаємо, 29 травня 2024 року під час виконання бойового завдання на території Донецької області загинув солдат Григорук Олександр Іванович (1974 року народження), житель Любешова.
*фото з фейсбуку Нове життя - новини Любешівщини
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