Волиняни попрощалися із Героєм Олександром Григоруком

У Любешівській громаді на Волині провели в останню путьОстанню шану Героєві краяни віддали учора, 31 травня.Скорботний кортеж з тілом військовослужбовця Олександра Григорука по Любешову прямував таким маршрутом: вул. Незалежності, біля адмінприміщення поворот на вулицю Свободи, біля магазину «Світлофор» - поворот на вулицю Перемоги. Далі через трасу Р-14 – на вул. Молодіжна, до будинку, де проживав загиблий.Мешканці громади навколішки зустріли скорботний кортеж, а шлях йому встелили квітами.Затим у храмі відбувся чин відспівування Захисника України.Нагадаємо, 29 травня 2024 року під час виконання бойового завдання на території Донецької області загинув солдат Григорук Олександр Іванович (1974 року народження), житель Любешова.*фото з фейсбуку Нове життя - новини Любешівщини