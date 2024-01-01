Волиняни попрощалися із Героєм Олександром Григоруком

Волиняни попрощалися із Героєм Олександром Григоруком
У Любешівській громаді на Волині провели в останню путь полеглого військовослужбовця Олександра Григорука.

Останню шану Героєві краяни віддали учора, 31 травня.

Скорботний кортеж з тілом військовослужбовця Олександра Григорука по Любешову прямував таким маршрутом: вул. Незалежності, біля адмінприміщення поворот на вулицю Свободи, біля магазину «Світлофор» - поворот на вулицю Перемоги. Далі через трасу Р-14 – на вул. Молодіжна, до будинку, де проживав загиблий.
Волиняни попрощалися із Героєм Олександром Григоруком

Мешканці громади навколішки зустріли скорботний кортеж, а шлях йому встелили квітами.
Волиняни попрощалися із Героєм Олександром Григоруком
Волиняни попрощалися із Героєм Олександром Григоруком
Волиняни попрощалися із Героєм Олександром Григоруком
Волиняни попрощалися із Героєм Олександром Григоруком
Волиняни попрощалися із Героєм Олександром Григоруком
Волиняни попрощалися із Героєм Олександром Григоруком
Волиняни попрощалися із Героєм Олександром Григоруком
Волиняни попрощалися із Героєм Олександром Григоруком
Волиняни попрощалися із Героєм Олександром Григоруком
Волиняни попрощалися із Героєм Олександром Григоруком
Волиняни попрощалися із Героєм Олександром Григоруком

Затим у храмі відбувся чин відспівування Захисника України.
Волиняни попрощалися із Героєм Олександром Григоруком
Волиняни попрощалися із Героєм Олександром Григоруком

Нагадаємо, 29 травня 2024 року під час виконання бойового завдання на території Донецької області загинув солдат Григорук Олександр Іванович (1974 року народження), житель Любешова.
Волиняни попрощалися із Героєм Олександром Григоруком
Волиняни попрощалися із Героєм Олександром Григоруком
Волиняни попрощалися із Героєм Олександром Григоруком

*фото з фейсбуку Нове життя - новини Любешівщини

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Теги: загиблі, війна
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