У Луцькому зоопарку вперше з початку Великої війни відновили дитяче свято
Сьогодні, 16:39
Вперше за два роки від початку повномасштабного вторгнення у Луцькому зоопарку відновили традиційне свято до Дня захисту дітей.
Про це повідомляє Суспільне.
Орієнтовно у заході взяли участь до сотні дітей, розповіла директорка зоопарку Людмила Денисенко.
З її слів, довго не наважувалися, щоб відродити хорошу традицію. Орієнтувалися на побажання дітей та відвідувачів зоопарку.
"Не завадила нам сьогодні і погода, обійшлося без дощу. Долучилися до організації наші постійні друзі, які проводили майстер-класи для дітей", — каже Людмила Денисенко.
Діти мали можливість розмалювати дерев'яні та глиняні фігурки, зробити аквагрим, побачити бульбашкове шоу, взяти участь у квестах та розіграшах.
Зі слів Людмили Денисенко, свято розпочали із подяки військовим, завдяки яким, такі заходи можливі.
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Про це повідомляє Суспільне.
Орієнтовно у заході взяли участь до сотні дітей, розповіла директорка зоопарку Людмила Денисенко.
З її слів, довго не наважувалися, щоб відродити хорошу традицію. Орієнтувалися на побажання дітей та відвідувачів зоопарку.
"Не завадила нам сьогодні і погода, обійшлося без дощу. Долучилися до організації наші постійні друзі, які проводили майстер-класи для дітей", — каже Людмила Денисенко.
Діти мали можливість розмалювати дерев'яні та глиняні фігурки, зробити аквагрим, побачити бульбашкове шоу, взяти участь у квестах та розіграшах.
Зі слів Людмили Денисенко, свято розпочали із подяки військовим, завдяки яким, такі заходи можливі.
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