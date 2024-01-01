У Луцькому зоопарку вперше з початку Великої війни відновили дитяче свято

У Луцькому зоопарку вперше з початку Великої війни відновили дитяче свято
Вперше за два роки від початку повномасштабного вторгнення у Луцькому зоопарку відновили традиційне свято до Дня захисту дітей.

Про це повідомляє Суспільне.

Орієнтовно у заході взяли участь до сотні дітей, розповіла директорка зоопарку Людмила Денисенко.

З її слів, довго не наважувалися, щоб відродити хорошу традицію. Орієнтувалися на побажання дітей та відвідувачів зоопарку.

"Не завадила нам сьогодні і погода, обійшлося без дощу. Долучилися до організації наші постійні друзі, які проводили майстер-класи для дітей", — каже Людмила Денисенко.

Діти мали можливість розмалювати дерев'яні та глиняні фігурки, зробити аквагрим, побачити бульбашкове шоу, взяти участь у квестах та розіграшах.

Зі слів Людмили Денисенко, свято розпочали із подяки військовим, завдяки яким, такі заходи можливі.


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Теги: діти, Волинь
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