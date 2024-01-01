У Луцькому зоопарку вперше з початку Великої війни відновили дитяче свято

до Дня захисту дітей.



Про це повідомляє



Орієнтовно у заході взяли участь до сотні дітей, розповіла директорка зоопарку Людмила Денисенко.



З її слів, довго не наважувалися, щоб відродити хорошу традицію. Орієнтувалися на побажання дітей та відвідувачів зоопарку.



"Не завадила нам сьогодні і погода, обійшлося без дощу. Долучилися до організації наші постійні друзі, які проводили майстер-класи для дітей", — каже Людмила Денисенко.



Діти мали можливість розмалювати дерев'яні та глиняні фігурки, зробити аквагрим, побачити бульбашкове шоу, взяти участь у квестах та розіграшах.



Зі слів Людмили Денисенко, свято розпочали із подяки військовим, завдяки яким, такі заходи можливі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вперше за два роки від початку повномасштабного вторгнення у Луцькому зоопарку відновили традиційне святоПро це повідомляє Суспільне Орієнтовно у заході взяли участь до сотні дітей, розповіла директорка зоопаркуЗ її слів, довго не наважувалися, щоб відродити хорошу традицію. Орієнтувалися на побажання дітей та відвідувачів зоопарку."Не завадила нам сьогодні і погода, обійшлося без дощу. Долучилися до організації наші постійні друзі, які проводили майстер-класи для дітей", — каже Людмила Денисенко.Діти мали можливість розмалювати дерев'яні та глиняні фігурки, зробити аквагрим, побачити бульбашкове шоу, взяти участь у квестах та розіграшах.Зі слів Людмили Денисенко, свято розпочали із подяки військовим, завдяки яким, такі заходи можливі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію