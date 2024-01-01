Поліція на Волині покарала майже 300 недбайливих батьків





Про це розповіла начальниця сектору ювенальної превенції управління превентивної діяльності нацполіції Волині Інна Остапович, пише



З її слів, покарання за такі дії – попередження, або штраф у розмірі 850 гривень, якщо правопорушення здійснено вперше, за повторні дії – 3 600 гривень.



Від початку 2024 року в області зареєстровано майже 360 дітей, які постраждали від домашнього насильства.



"Тобто там, де діти або були присутні, де батьки здійснювали домашнє насильство, відбулося домашнє насильство, або діти саме відносно них. Дитина, яка чує крики, яка бачить це домашнє насильство. Це діти, яких і доводять до стану самогубства", —каже Інна Остапович.



З її слів, станом на 1 червня в області є одна дитина, яка покінчила життя самогубством, і восьмеро дітей, які наносили собі різні тілесні ушкодження, або випивали, таблетоване отруєння.



Щодо булінгу, каже Інна Остапович, то на обліку перебуває четверо дітей, які здійснили булінг відносно чотирьох своїх однокласників в школі.



Найбільше, зі слів начальниці сектору ювенальної превенції управління превентивної діяльності нацполіції Волині, діти в Україні страждають через війну, бо не живуть в мирній країні.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині за невиконання батьківських обов’язків впродовж цього року до адміністративної відповідальності притягнено майже 300 батьків, або людей, які їх заміняють.Про це розповіла начальниця сектору ювенальної превенції управління превентивної діяльності нацполіції Волині, пише Суспільне З її слів, покарання за такі дії – попередження, або штраф у розмірі 850 гривень, якщо правопорушення здійснено вперше, за повторні дії – 3 600 гривень.Від початку 2024 року в області зареєстровано майже 360 дітей, які"Тобто там, де діти або були присутні, де батьки здійснювали домашнє насильство, відбулося домашнє насильство, або діти саме відносно них. Дитина, яка чує крики, яка бачить це домашнє насильство. Це діти, яких і доводять до стану самогубства", —каже Інна Остапович.З її слів, станом на 1 червня в області є одна дитина, яка покінчила життя самогубством, і восьмеро дітей, які наносили собі різні тілесні ушкодження, або випивали, таблетоване отруєння.Щодо булінгу, каже Інна Остапович, то на обліку перебуває четверо дітей, які здійснили булінг відносно чотирьох своїх однокласників в школі.Найбільше, зі слів начальниці сектору ювенальної превенції управління превентивної діяльності нацполіції Волині, діти в Україні страждають через війну, бо не живуть в мирній країні.

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