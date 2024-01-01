Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 2 червня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, гроза.



Вітер південно-західний, 7-12 м/с.



Температура по області вночі 11-16°, вдень 18-23°, в Луцьку вночі 13-15°, вдень 21-23°.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 2 червня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, гроза.Вітер південно-західний, 7-12 м/с.Температура по області вночі 11-16°, вдень 18-23°, в Луцьку вночі 13-15°, вдень 21-23°.

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