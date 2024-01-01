У Луцьку відкрилася фотовиставка, присвячена памʼяті загиблого бійця Святослава Лукащука

Святослава Лукащука.



На експозиції представлені світлини Святослава, зроблені у період його служби та у мирний час, розповіла Мирослава Юхимчук.



З її слів, Святослав завжди мріяв мати власну виставку, він хотів, щоб його роботи побачили. Таким чином, каже подруга, вирішила віддати йому шану та втілити мрію.



Ківерчанин Святослав Лукащук із позивним "Лука" служив гранатометником у 125-тій бригади ТРО, – говорить Мирослава. Каже: її друг загинув у 26 років – 16 травня 2023 року поблизу населеного пункту Федорівка Бахмутського району на Донеччині.



"Вони були в бліндажі, був сильний обстріл, бліндаж засипало землею, його дуже сильно вдарило, він загинув від пневмотораксу, решта побратимів вижили", — говорить Мирослава.



Мама Святослава Ольга Лукащук розповідає, до війни її син жив у Львові і працював ювеліром, грав на народних музичних інструментах, любив подорожувати та займався історичною реконструкцією.



"Як кожна мама, мені не хотілося, щоб він був там, але це був його вибір, ми його прийняли", — каже мама.



Святослав фотографував на плівку, розповідає тато Ігор Лукащук, який навчив його робити перші знімки. Говорить: його син займався ремонтом фототехніки та мав колекцію із 20 фотоапаратів.



"Вдома зробили музей його, тобто все чим він займався, все у мене викладено зараз. Я зробив всі альбоми, всі фотографії. Тут його друзі, тут його, його життя", — говорить батько.



Зі слів організаторки Мирослави Юхимчук, фотовиставка складається із шести блоків – п’ять з яких світлини та один блок з останніми повідомленнями. Говорить: в експозиції – орієнтовно 180 світлин формату 13 на 18 та 20 фотографій на полотні.



Триватиме експозиція два тижні, відвідувачі виставки зможуть придбати світлини, говорить організаторка Мирослава Юхимчук. Виручені гроші підуть на РЕБ для 125-тої бригади.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку, в артгалереї "Образ" відкрилася фотовиставка "Свят. Шлях. Лука. Війна", присвячена памʼяті загиблого військовослужбовцяНа експозиції представлені світлини Святослава, зроблені у період його служби та у мирний час, розповіла Суспільному організаторка заходу, близька подруга військового –З її слів, Святослав завжди мріяв мати власну виставку, він хотів, щоб його роботи побачили. Таким чином, каже подруга, вирішила віддати йому шану та втілити мрію.Ківерчанин Святослав Лукащук із позивним "Лука" служив гранатометником у 125-тій бригади ТРО, – говорить Мирослава. Каже: її друг загинув у 26 років – 16 травня 2023 року поблизу населеного пункту Федорівка Бахмутського району на Донеччині."Вони були в бліндажі, був сильний обстріл, бліндаж засипало землею, його дуже сильно вдарило, він загинув від пневмотораксу, решта побратимів вижили", — говорить Мирослава.Мама Святослава Ольга Лукащук розповідає, до війни її син жив у Львові і працював ювеліром, грав на народних музичних інструментах, любив подорожувати та займався історичною реконструкцією."Як кожна мама, мені не хотілося, щоб він був там, але це був його вибір, ми його прийняли", — каже мама.Святослав фотографував на плівку, розповідає тато, який навчив його робити перші знімки. Говорить: його син займався ремонтом фототехніки та мав колекцію із 20 фотоапаратів."Вдома зробили музей його, тобто все чим він займався, все у мене викладено зараз. Я зробив всі альбоми, всі фотографії. Тут його друзі, тут його, його життя", — говорить батько.Зі слів організаторки Мирослави Юхимчук, фотовиставка складається із шести блоків – п’ять з яких світлини та один блок з останніми повідомленнями. Говорить: в експозиції – орієнтовно 180 світлин формату 13 на 18 та 20 фотографій на полотні.Триватиме експозиція два тижні, відвідувачі виставки зможуть придбати світлини, говорить організаторка Мирослава Юхимчук. Виручені гроші підуть на РЕБ для 125-тої бригади.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію