Маленька донька полеглого Героя купує для волинських воїнів автівки і дрони
Сьогодні, 19:00
Дівчинка Ірина Васильєва, батько якої поліг на війні, нині допомогає бійцям волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.
Про це у телеграмі повідомляє 14-та бригада.
«Дівчинка, яка захищає Україну разом з Князівськими воїнами. Наш найкращий Командир-Янгол, Іринка Васильєва, донька нашого загиблого побратима Олександра Васильєва», - зазначили військові.
Дівчинка купує підрозділу батька автівки, дрони, антидронові рушниці, тепловізори для боротьби з ворогом. Телефонує, сміється, підтримує, інколи свариться.
«Вона – образ сучасних українських дітей, які знають, що таке війна… На жаль, знають…» - йдеться у повідомленні.
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Про це у телеграмі повідомляє 14-та бригада.
«Дівчинка, яка захищає Україну разом з Князівськими воїнами. Наш найкращий Командир-Янгол, Іринка Васильєва, донька нашого загиблого побратима Олександра Васильєва», - зазначили військові.
Дівчинка купує підрозділу батька автівки, дрони, антидронові рушниці, тепловізори для боротьби з ворогом. Телефонує, сміється, підтримує, інколи свариться.
«Вона – образ сучасних українських дітей, які знають, що таке війна… На жаль, знають…» - йдеться у повідомленні.
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