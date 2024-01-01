Маленька донька полеглого Героя купує для волинських воїнів автівки і дрони

Маленька донька полеглого Героя купує для волинських воїнів автівки і дрони
Дівчинка Ірина Васильєва, батько якої поліг на війні, нині допомогає бійцям волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Про це у телеграмі повідомляє 14-та бригада.

«Дівчинка, яка захищає Україну разом з Князівськими воїнами. Наш найкращий Командир-Янгол, Іринка Васильєва, донька нашого загиблого побратима Олександра Васильєва», - зазначили військові.

Дівчинка купує підрозділу батька автівки, дрони, антидронові рушниці, тепловізори для боротьби з ворогом. Телефонує, сміється, підтримує, інколи свариться.

«Вона – образ сучасних українських дітей, які знають, що таке війна… На жаль, знають…» - йдеться у повідомленні.


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Теги: допомога, ЗСУ, наближають перемогу
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