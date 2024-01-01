Маленька донька полеглого Героя купує для волинських воїнів автівки і дрони

Ірина Васильєва, батько якої поліг на війні, нині допомогає бійцям волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.



Про це у телеграмі повідомляє 14-та бригада.



«Дівчинка, яка захищає Україну разом з Князівськими воїнами. Наш найкращий Командир-Янгол, Іринка Васильєва, донька нашого загиблого побратима Олександра Васильєва», - зазначили військові.



Дівчинка купує підрозділу батька автівки, дрони, антидронові рушниці, тепловізори для боротьби з ворогом. Телефонує, сміється, підтримує, інколи свариться.



«Вона – образ сучасних українських дітей, які знають, що таке війна… На жаль, знають…» - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дівчинка, батько якої поліг на війні, ниніволинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.Про це у телеграмі повідомляє 14-та бригада.«Дівчинка, яка захищає Україну разом з Князівськими воїнами. Наш найкращий Командир-Янгол, Іринка Васильєва, донька нашого загиблого побратима», - зазначили військові.Дівчинка купує підрозділу батька автівки, дрони, антидронові рушниці, тепловізори для боротьби з ворогом. Телефонує, сміється, підтримує, інколи свариться.«Вона – образ сучасних українських дітей, які знають, що таке війна… На жаль, знають…» - йдеться у повідомленні.

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