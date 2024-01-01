На Львівській у Луцьку – аварія

На Львівській у Луцьку – аварія
Рух вулицею Львівською у Луцьку сьогодні, 1 червня, був ускладнений через дорожньо-транспортну пригоду.

Про це пише Конкурент.

ДТП трапилась у суботу, 1 червня, на вулиці Львівській у Луцьку: зіткнулися два легкових авто. Відомо, що одне з них, жовтого кольору, виїжджало з парковки ЖК «Сафрон».
На Львівській у Луцьку – аварія

Внаслідок зіткнення автомобілі зазнали механічних пошкоджень.

Рух транспорту на Львівській був ускладнений, адже побиті автівки доводилося об'їжджати або по «зустрічці», або впритул до тротуару.
На Львівській у Луцьку – аварія

Деталі – згодом.

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Теги: ДТП, Луцьк
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