На Львівській у Луцьку – аварія
Сьогодні, 17:21
Рух вулицею Львівською у Луцьку сьогодні, 1 червня, був ускладнений через дорожньо-транспортну пригоду.
Про це пише Конкурент.
ДТП трапилась у суботу, 1 червня, на вулиці Львівській у Луцьку: зіткнулися два легкових авто. Відомо, що одне з них, жовтого кольору, виїжджало з парковки ЖК «Сафрон».
Внаслідок зіткнення автомобілі зазнали механічних пошкоджень.
Рух транспорту на Львівській був ускладнений, адже побиті автівки доводилося об'їжджати або по «зустрічці», або впритул до тротуару.
Деталі – згодом.
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Про це пише Конкурент.
ДТП трапилась у суботу, 1 червня, на вулиці Львівській у Луцьку: зіткнулися два легкових авто. Відомо, що одне з них, жовтого кольору, виїжджало з парковки ЖК «Сафрон».
Внаслідок зіткнення автомобілі зазнали механічних пошкоджень.
Рух транспорту на Львівській був ускладнений, адже побиті автівки доводилося об'їжджати або по «зустрічці», або впритул до тротуару.
Деталі – згодом.
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