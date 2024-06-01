ДніпроГЕС у критичному стані, про виробництво електрики не йдеться, – Федоров

ДніпроГЕС у критичному стані, про виробництво електрики не йдеться, – Федоров
Після російського обстрілу в ніч на суботу Дніпровська ГЕС перебуває в критичному стані, вивчається можливість відкриття безпечного руху транспорту.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі телемарафону, пише Українська правда.

"Наразі в критичному стані знаходиться ДніпроГЕС. Не йдеться навіть про виробництво електроенергії. Наразі повністю перекрито рух з лівого берега на правий, тож мешканці обмежені в трафіку. Для об’їзду використовуються два мости, де налагоджена логістика в обидва боки. У вихідні поки будемо так", - йдеться в повідомленні.

Федоров зазначив, що міська влада буде консультуватися з фахівцями, "щоб, якщо відкривати рух ДніпроГЕС, то він має бути безпечним для того транспорту, для якого він буде відкритий".

"Сподіваюся, що найближчими днями ми зможемо дати мешканцям чітку відповідь відносно логістики через ДніпроГЕС у Запоріжжі", - сказав голова ОВА.

Він повідомив також, що п’ятниця була рекордним днем, коли ворог понад 500 разів атакував населені пункти Запорізької області, здебільшого прикордонні.

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Теги: Росія, Україна, війна, ДніпроГЕС
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