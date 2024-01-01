У Чернівцях чоловік ударив військового ТЦК та отримав у відповідь





Про інцидент розповіли на сторінці Чернівецького обласного ТЦК та СП, пише



Конфлікт стався 1 червня. За інформацією ТЦК, військовозобов’язаний чоловік ударив представника ТЦК, спровокувавши удар у відповідь. Він ображав честь і гідність військовослужбовця, а також висловлював у його бік погрози, розповіли у військкоматі.



«Тривають випадки агресивної поведінки громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку, стосовно військовослужбовців», — констатували в ТЦК.



Там також нагадали, що опір чи перешкоджання діяльності військовослужбовців ТЦК та СП матимуть наслідки, а порушники нестимуть адміністративну або кримінальну відповідальність.



Натомість «Укрінформ» та «Суспільне Чернівці» з посиланням на речницю обласної поліції повідомили, що до них звернувся 43-річний житель Києва із заявою про те, що його вдарив працівник ТЦК. Наразі поліціянти проводять перевірку за цією заявою.



Нагадаємо, 31 травня у Чернівецькій області стався ще один напад на представників ТЦК. Військовозобов’язаний чоловік застосував газовий балончик. Постраждав військовослужбовець, якого перевели до військкомату після важкого поранення на фронті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Чернівцях стався конфлікт між цивільним чоловіком та військовослужбовцем територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У військкоматі кажуть, що чоловік напав та отримав у відповідь. Водночас чоловік поскаржився поліції.Про інцидент розповіли на сторінці Чернівецького обласного ТЦК та СП, пише Громадське Конфлікт стався 1 червня. За інформацією ТЦК, військовозобов’язаний чоловік ударив представника ТЦК, спровокувавши удар у відповідь. Він ображав честь і гідність військовослужбовця, а також висловлював у його бік погрози, розповіли у військкоматі.«Тривають випадки агресивної поведінки громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку, стосовно військовослужбовців», — констатували в ТЦК.Там також нагадали, що опір чи перешкоджання діяльності військовослужбовців ТЦК та СП матимуть наслідки, а порушники нестимуть адміністративну або кримінальну відповідальність.Натомість «Укрінформ» та «Суспільне Чернівці» з посиланням на речницю обласної поліції повідомили, що до них звернувся 43-річний житель Києва із заявою про те, що його вдарив працівник ТЦК. Наразі поліціянти проводять перевірку за цією заявою.Нагадаємо, 31 травня у Чернівецькій області стався ще один напад на представників ТЦК. Військовозобов’язаний чоловік застосував газовий балончик. Постраждав військовослужбовець, якого перевели до військкомату після важкого поранення на фронті.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію