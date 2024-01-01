Вовчанськ на 70% - під контролем українських військових, - ЗСУ





Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, повідомляє



"Наразі Сили оборони контролюють місто Вовчанськ, близько 70%. У місті та околицях точаться жорсткі бої з окупантами, адже росіяни там не припиняють спроб просунутись або закріпитися малими штурмовими групами", - розповів речник ОСУВ "Хортиця".



Але, за словами Волошина, українські військові роблять все можливе, щоб не дати ворогу закріпитися й тримають загарбників під вогневим контролем. Також під вогневим контролем і річка Вовча, сказав речник ОСУВ, додавши, що ЗСУ докладають всіх зусиль, щоб росіяни не перейшли на інший берег.



Наступ росії в Харківській області



У травні цього року російські окупанти розпочали наступальні дії на півночі Харківської області. Одним з напрямків наступу Росії стало місто Вовчанськ, але російським військам не вдалося його швидко захопити. Наразі за місто точаться бої.



Водночас в США висловили думку, що наступ в Харківській області став провалом для російської армії. Як пояснив представник Білого дому, ЗСУ вдалося зупинити загарбників та завдати їм величезних втрат, не давши досягнути поставлених цілей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Місто Вовчанськ на півночі Харківської області на 70% перебуває під контролем українських Сил оборони. Наразі на його околицях точаться бої з російськими окупантами.Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону."Наразі Сили оборони контролюють місто Вовчанськ, близько 70%. У місті та околицях точаться жорсткі бої з окупантами, адже росіяни там не припиняють спроб просунутись або закріпитися малими штурмовими групами", - розповів речник ОСУВ "Хортиця".Але, за словами Волошина, українські військові роблять все можливе, щоб не дати ворогу закріпитися й тримають загарбників під вогневим контролем. Також під вогневим контролем і річка Вовча, сказав речник ОСУВ, додавши, що ЗСУ докладають всіх зусиль, щоб росіяни не перейшли на інший берег.У травні цього року російські окупанти розпочали наступальні дії на півночі Харківської області. Одним з напрямків наступу Росії стало місто Вовчанськ, але російським військам не вдалося його швидко захопити. Наразі за місто точаться бої.Водночас в США висловили думку, що наступ в Харківській області став провалом для російської армії. Як пояснив представник Білого дому, ЗСУ вдалося зупинити загарбників та завдати їм величезних втрат, не давши досягнути поставлених цілей.

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