Вовчанськ на 70% - під контролем українських військових, - ЗСУ

Вовчанськ на 70% - під контролем українських військових, - ЗСУ
Місто Вовчанськ на півночі Харківської області на 70% перебуває під контролем українських Сил оборони. Наразі на його околицях точаться бої з російськими окупантами.

Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Наразі Сили оборони контролюють місто Вовчанськ, близько 70%. У місті та околицях точаться жорсткі бої з окупантами, адже росіяни там не припиняють спроб просунутись або закріпитися малими штурмовими групами", - розповів речник ОСУВ "Хортиця".

Але, за словами Волошина, українські військові роблять все можливе, щоб не дати ворогу закріпитися й тримають загарбників під вогневим контролем. Також під вогневим контролем і річка Вовча, сказав речник ОСУВ, додавши, що ЗСУ докладають всіх зусиль, щоб росіяни не перейшли на інший берег.

Наступ росії в Харківській області

У травні цього року російські окупанти розпочали наступальні дії на півночі Харківської області. Одним з напрямків наступу Росії стало місто Вовчанськ, але російським військам не вдалося його швидко захопити. Наразі за місто точаться бої.

Водночас в США висловили думку, що наступ в Харківській області став провалом для російської армії. Як пояснив представник Білого дому, ЗСУ вдалося зупинити загарбників та завдати їм величезних втрат, не давши досягнути поставлених цілей.

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Теги: Росія, Україна, війна
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