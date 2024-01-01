В Україні за воєнні злочини проти дітей засудили вже 31 особу
Сьогодні, 06:03
В Україні за воєнні злочини проти дітей в ході повномасштабного вторгнення російської федерації засудили вже 31 особу, 54 - повідомили про підозру.
Як передає Укрінформ, про це Офіс генерального прокурора повідомляє у Фейсбуці.
“Розслідується понад 3 800 воєнних злочинів, вчинених проти дітей в ході агресії рф. За результатами розслідування 54 особам повідомлено про підозру, 31 особу засуджено”, - ідеться у повідомленні.
Також протягом 2023 та 4-х місяців 2024 року ювенальні прокурори захистили права 13 862 дітей. Близько чверті з них постраждали від війни
До суду скерували обвинувальні акти щодо вчинення 5 726 злочинів проти дітей. Засуджені за такі злочини 2 009 осіб.
В ОГП зазначили, що прокурори Департаменту Офісу генпрокурора щодо захисту інтересів дітей не припиняють роботу як із протидії злочинам проти неповнолітніх, так і щодо запобігання дитячій злочинності.
“Окрема увага - боротьбі зі злочинами проти статевої свободи та недоторканості дітей. За вказаний період зареєстровано 1 022 кримінальних провадження цієї категорії. 270 осіб засуджено. Дані щодо 727 осіб внесено до “реєстру педофілів”, - додали в Офісі генпрокурора.
В ОГП нагадали, що минулого року стартував пілотний проєкт імплементації Стандартів правосуддя, дружнього до дитини. Це нові підходи, які включають: спеціалізацію фахівців, які працюють з дітьми; залучення професійних психологів; мінімізацію кількості опитувань (допитів) та їх проведення у комфортних для дитини умовах; особливі техніки процесуального інтерв’ю замість допитів та інші заходи, спрямовані на уникнення повторної травматизації дитини.
Реалізація “пілоту” в шести регіонах України дала позитивні результати, тож цього року ухвалили рішення поширити проєкт ще на шість областей.
Триває процес обладнання спеціальних приміщень для участі дітей у кримінальному процесі: відкриті 12 центрів за моделлю “Барнахус” та 85 “зелених кімнат”.
Прокурори також працюють над зміною підходу до дітей, які перебувають у конфлікті з законом, з репресивного на відновний. Зокрема розширюють застосування форм відбування покарання у вигляді громадських робіт (в музеях, бібліотеках, ветеринарних клініках тощо).
Загалом за 2023-й та 4 місяці 2024 року застосовані відновні підходи до 322 дітей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Як передає Укрінформ, про це Офіс генерального прокурора повідомляє у Фейсбуці.
“Розслідується понад 3 800 воєнних злочинів, вчинених проти дітей в ході агресії рф. За результатами розслідування 54 особам повідомлено про підозру, 31 особу засуджено”, - ідеться у повідомленні.
Також протягом 2023 та 4-х місяців 2024 року ювенальні прокурори захистили права 13 862 дітей. Близько чверті з них постраждали від війни
До суду скерували обвинувальні акти щодо вчинення 5 726 злочинів проти дітей. Засуджені за такі злочини 2 009 осіб.
В ОГП зазначили, що прокурори Департаменту Офісу генпрокурора щодо захисту інтересів дітей не припиняють роботу як із протидії злочинам проти неповнолітніх, так і щодо запобігання дитячій злочинності.
“Окрема увага - боротьбі зі злочинами проти статевої свободи та недоторканості дітей. За вказаний період зареєстровано 1 022 кримінальних провадження цієї категорії. 270 осіб засуджено. Дані щодо 727 осіб внесено до “реєстру педофілів”, - додали в Офісі генпрокурора.
В ОГП нагадали, що минулого року стартував пілотний проєкт імплементації Стандартів правосуддя, дружнього до дитини. Це нові підходи, які включають: спеціалізацію фахівців, які працюють з дітьми; залучення професійних психологів; мінімізацію кількості опитувань (допитів) та їх проведення у комфортних для дитини умовах; особливі техніки процесуального інтерв’ю замість допитів та інші заходи, спрямовані на уникнення повторної травматизації дитини.
Реалізація “пілоту” в шести регіонах України дала позитивні результати, тож цього року ухвалили рішення поширити проєкт ще на шість областей.
Триває процес обладнання спеціальних приміщень для участі дітей у кримінальному процесі: відкриті 12 центрів за моделлю “Барнахус” та 85 “зелених кімнат”.
Прокурори також працюють над зміною підходу до дітей, які перебувають у конфлікті з законом, з репресивного на відновний. Зокрема розширюють застосування форм відбування покарання у вигляді громадських робіт (в музеях, бібліотеках, ветеринарних клініках тощо).
Загалом за 2023-й та 4 місяці 2024 року застосовані відновні підходи до 322 дітей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
В Україні за воєнні злочини проти дітей засудили вже 31 особу
Сьогодні, 06:03
Залишив без нагляду автомат, а інший військовий застрелився з нього: на Волині судили солдата
Сьогодні, 04:10
Вовчанськ на 70% - під контролем українських військових, - ЗСУ
Сьогодні, 02:04
2 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Чернівцях чоловік ударив військового ТЦК та отримав у відповідь
01 червень, 23:19