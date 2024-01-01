В Україні за воєнні злочини проти дітей засудили вже 31 особу





Як передає



“Розслідується понад 3 800 воєнних злочинів, вчинених проти дітей в ході агресії рф. За результатами розслідування 54 особам повідомлено про підозру, 31 особу засуджено”, - ідеться у повідомленні.



Також протягом 2023 та 4-х місяців 2024 року ювенальні прокурори захистили права 13 862 дітей. Близько чверті з них постраждали від війни



До суду скерували обвинувальні акти щодо вчинення 5 726 злочинів проти дітей. Засуджені за такі злочини 2 009 осіб.



В ОГП зазначили, що прокурори Департаменту Офісу генпрокурора щодо захисту інтересів дітей не припиняють роботу як із протидії злочинам проти неповнолітніх, так і щодо запобігання дитячій злочинності.



“Окрема увага - боротьбі зі злочинами проти статевої свободи та недоторканості дітей. За вказаний період зареєстровано 1 022 кримінальних провадження цієї категорії. 270 осіб засуджено. Дані щодо 727 осіб внесено до “реєстру педофілів”, - додали в Офісі генпрокурора.



В ОГП нагадали, що минулого року стартував пілотний проєкт імплементації Стандартів правосуддя, дружнього до дитини. Це нові підходи, які включають: спеціалізацію фахівців, які працюють з дітьми; залучення професійних психологів; мінімізацію кількості опитувань (допитів) та їх проведення у комфортних для дитини умовах; особливі техніки процесуального інтерв’ю замість допитів та інші заходи, спрямовані на уникнення повторної травматизації дитини.



Реалізація “пілоту” в шести регіонах України дала позитивні результати, тож цього року ухвалили рішення поширити проєкт ще на шість областей.



Триває процес обладнання спеціальних приміщень для участі дітей у кримінальному процесі: відкриті 12 центрів за моделлю “Барнахус” та 85 “зелених кімнат”.



Прокурори також працюють над зміною підходу до дітей, які перебувають у конфлікті з законом, з репресивного на відновний. Зокрема розширюють застосування форм відбування покарання у вигляді громадських робіт (в музеях, бібліотеках, ветеринарних клініках тощо).



Загалом за 2023-й та 4 місяці 2024 року застосовані відновні підходи до 322 дітей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні за воєнні злочини проти дітей в ході повномасштабного вторгнення російської федерації засудили вже 31 особу, 54 - повідомили про підозру.Як передає Укрінформ , про це Офіс генерального прокурора повідомляє у Фейсбуці.“Розслідується понад 3 800 воєнних злочинів, вчинених проти дітей в ході агресії рф. За результатами розслідування 54 особам повідомлено про підозру, 31 особу засуджено”, - ідеться у повідомленні.Також протягом 2023 та 4-х місяців 2024 року ювенальні прокурори захистили права 13 862 дітей. Близько чверті з них постраждали від війниДо суду скерували обвинувальні акти щодо вчинення 5 726 злочинів проти дітей. Засуджені за такі злочини 2 009 осіб.В ОГП зазначили, що прокурори Департаменту Офісу генпрокурора щодо захисту інтересів дітей не припиняють роботу як із протидії злочинам проти неповнолітніх, так і щодо запобігання дитячій злочинності.“Окрема увага - боротьбі зі злочинами проти статевої свободи та недоторканості дітей. За вказаний період зареєстровано 1 022 кримінальних провадження цієї категорії. 270 осіб засуджено. Дані щодо 727 осіб внесено до “реєстру педофілів”, - додали в Офісі генпрокурора.В ОГП нагадали, що минулого року стартував пілотний проєкт імплементації Стандартів правосуддя, дружнього до дитини. Це нові підходи, які включають: спеціалізацію фахівців, які працюють з дітьми; залучення професійних психологів; мінімізацію кількості опитувань (допитів) та їх проведення у комфортних для дитини умовах; особливі техніки процесуального інтерв’ю замість допитів та інші заходи, спрямовані на уникнення повторної травматизації дитини.Реалізація “пілоту” в шести регіонах України дала позитивні результати, тож цього року ухвалили рішення поширити проєкт ще на шість областей.Триває процес обладнання спеціальних приміщень для участі дітей у кримінальному процесі: відкриті 12 центрів за моделлю “Барнахус” та 85 “зелених кімнат”.Прокурори також працюють над зміною підходу до дітей, які перебувають у конфлікті з законом, з репресивного на відновний. Зокрема розширюють застосування форм відбування покарання у вигляді громадських робіт (в музеях, бібліотеках, ветеринарних клініках тощо).Загалом за 2023-й та 4 місяці 2024 року застосовані відновні підходи до 322 дітей.

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