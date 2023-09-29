На Світязі стартував сезон пончиків





Про це пише



Зараз туристи можуть посмакувати славнозвісними пончиками.



Ціна - 40 гривень за один пампух. Можна придбати смаколик з чорницею, згущеним молоком, маком, малиною та вишнею.



Зазначимо, що минулого року славнозвісні пончики у розпал сезону також коштували 40 гривень за штуку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Туристичний сезон на Світязі офіційно стартує 16 червня. Проте на місцевих пляжах вже є перші відпочивальники.Про це пише ВСН із посиланням на 12 канал.Зараз туристи можуть посмакуватиЦіна - 40 гривень за один пампух. Можна придбати смаколик з чорницею, згущеним молоком, маком, малиною та вишнею.Зазначимо, що минулого року славнозвісні пончики у розпал сезону також коштували 40 гривень за штуку.

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