На Світязі стартував сезон пончиків

На Світязі стартував сезон пончиків
Туристичний сезон на Світязі офіційно стартує 16 червня. Проте на місцевих пляжах вже є перші відпочивальники.

Про це пише ВСН із посиланням на 12 канал.

Зараз туристи можуть посмакувати славнозвісними пончиками.

Ціна - 40 гривень за один пампух. Можна придбати смаколик з чорницею, згущеним молоком, маком, малиною та вишнею.

Зазначимо, що минулого року славнозвісні пончики у розпал сезону також коштували 40 гривень за штуку.


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Теги: туризм, Волинь
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