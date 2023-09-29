На Світязі стартував сезон пончиків
Сьогодні, 09:03
Туристичний сезон на Світязі офіційно стартує 16 червня. Проте на місцевих пляжах вже є перші відпочивальники.
Про це пише ВСН із посиланням на 12 канал.
Зараз туристи можуть посмакувати славнозвісними пончиками.
Ціна - 40 гривень за один пампух. Можна придбати смаколик з чорницею, згущеним молоком, маком, малиною та вишнею.
Зазначимо, що минулого року славнозвісні пончики у розпал сезону також коштували 40 гривень за штуку.
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Про це пише ВСН із посиланням на 12 канал.
Зараз туристи можуть посмакувати славнозвісними пончиками.
Ціна - 40 гривень за один пампух. Можна придбати смаколик з чорницею, згущеним молоком, маком, малиною та вишнею.
Зазначимо, що минулого року славнозвісні пончики у розпал сезону також коштували 40 гривень за штуку.
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