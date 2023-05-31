«У нас не п'ють, бо в кожному дворі є плантація полуниці»: як у селі на Волині вирощують ягоди
Сьогодні, 08:10
У волинському селі Хорохорин місцеві господарі майже 20 років вирощують полуницю, сезон збору якої цьогоріч вже стартував. У кожному дворі є плантація полуниці від двох соток до двох гектарів, на якій працює вся сім'я.
Тому, розповів Суспільному староста округу Анатолій Мельник, в селі не п'ють.
З його слів, полуничний бізнес в Хорохорині, почався із бажання селян запозичити досвід у сусідів-поляків, куди раніше люди масово їздили на заробітки. Тепер, говорить, мають можливість працювати вдома. Цей рік, каже Анатолій Мельник, — не врожайний: якщо минулого року ми збирали 100-120 тонн в день, то цього року 50-60 тонн.
У Хорохорині надіються, що ліпший врожай буде після того, як пройдуть дощі, бо сезон тільки почався та ще триватиме до трьох тижнів, говорить староста.
Зі слів Анатолія Мельника, полуницею у Хорохорині зайнята площа близько 250 гектарів. Додає, що за останній рік зменшили посадку полуниці на 50 га, через війну – робочих рук не вистачає.
Вадим вирощує полуниці на площі 2 гектари. Збір ягід починають о 6 ранку, завершують о 16:00.
"Погодні умови дуже несприятливі, навіть не допомагає крапельний полив, полуниця пересихає, кущі в'януть і не така, як була минулого року. Було б добре відбити ті кошти, що вклали", — каже господар.
Фермер Вадим говорить, що деякі господарі для приїжджих працівників збудували гуртожитки. В одному із них мешкає Дмитро. Чоловік збирає ягоди 11 років.
"За відеречко мале от таке от, тут приблизно 2,5 кг платять 18 грн, але ціна буде більша, бо тільки почався сезон", — каже Дмитро.
У село приїздять заготівельники, які везуть хорохоринську полуницю в різні куточки країни. Одна із них Тетяна. Жінка приїхала з Миколаївської області. Каже, що волинську полуницю повезе на столичний базар.
На Волині ягідні культури займають площу майже 1 300 гектарів. Полуниця росте на орієнтовно 400 гектарах, каже Людмила Петриканин, заступниця директора департаменту агропромислового комплексу. Якщо ще 20 років тому, з її слів, вирощення полуниці було заняттям дачників, то в останні роки в області з’явилися потужні плантації цих ягід.
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Тому, розповів Суспільному староста округу Анатолій Мельник, в селі не п'ють.
З його слів, полуничний бізнес в Хорохорині, почався із бажання селян запозичити досвід у сусідів-поляків, куди раніше люди масово їздили на заробітки. Тепер, говорить, мають можливість працювати вдома. Цей рік, каже Анатолій Мельник, — не врожайний: якщо минулого року ми збирали 100-120 тонн в день, то цього року 50-60 тонн.
У Хорохорині надіються, що ліпший врожай буде після того, як пройдуть дощі, бо сезон тільки почався та ще триватиме до трьох тижнів, говорить староста.
Зі слів Анатолія Мельника, полуницею у Хорохорині зайнята площа близько 250 гектарів. Додає, що за останній рік зменшили посадку полуниці на 50 га, через війну – робочих рук не вистачає.
Вадим вирощує полуниці на площі 2 гектари. Збір ягід починають о 6 ранку, завершують о 16:00.
"Погодні умови дуже несприятливі, навіть не допомагає крапельний полив, полуниця пересихає, кущі в'януть і не така, як була минулого року. Було б добре відбити ті кошти, що вклали", — каже господар.
Фермер Вадим говорить, що деякі господарі для приїжджих працівників збудували гуртожитки. В одному із них мешкає Дмитро. Чоловік збирає ягоди 11 років.
"За відеречко мале от таке от, тут приблизно 2,5 кг платять 18 грн, але ціна буде більша, бо тільки почався сезон", — каже Дмитро.
У село приїздять заготівельники, які везуть хорохоринську полуницю в різні куточки країни. Одна із них Тетяна. Жінка приїхала з Миколаївської області. Каже, що волинську полуницю повезе на столичний базар.
На Волині ягідні культури займають площу майже 1 300 гектарів. Полуниця росте на орієнтовно 400 гектарах, каже Людмила Петриканин, заступниця директора департаменту агропромислового комплексу. Якщо ще 20 років тому, з її слів, вирощення полуниці було заняттям дачників, то в останні роки в області з’явилися потужні плантації цих ягід.
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