Залишив без нагляду автомат, а інший військовий застрелився з нього: на Волині судили солдата

Залишив без нагляду автомат, а інший військовий застрелився з нього: на Волині судили солдата
Іваничівський районний суд судив молодшого сержанта, бо залишив без нагляду автомат, а інший військовий скористався тим та вчинив суїцид з чужої зброї.

Про це пишуть Волинські новини.

Трагедія сталася 11 травня у польовому таборі військової частини. Молодший сержант Володимир Г. залишив у кімнаті без нагляду автомат АКМ із магазином та набоями до нього. Це побачив сержант, який проживав з Володимиром Г. в одній кімнаті. Він взяв автомат та вистрелив у себе, смертельно поранившись.

Таким чином молодший сержант вчинив правопорушення, передбачене частиною 2 статті 172-19 КУпАП (Порушення правил поводження зі зброєю в умовах воєнного стану).

У суді військовий визнав свою вину. Як пояснив, він проживав разом із загиблим солдатом в одній кімнаті на території табору, останній був спокійний, нічого дивного в його поведінці він не помітив.

Того дня близько 12:25 він вийшов у туалет, залишивши свій автомат в кімнаті. Повертаючись, почув звук пострілу, а коли забіг у кімнату, то побачив на підлозі сержанта зі зброєю. Військовий просив притягнути його до відповідальності у вигляді штрафу.

Начальник групи запобігання і профілактики кримінальних та інших правопорушень, своєю чергою, у суді розповів, що загиблого солдата через психологічний стан раніше оглядав лікар. Також в нього на деякий час забрали зброю, бо мали покласти у госпіталь на лікування.

Просив суд суворо не карати молодшого сержанта, бо його за місцем служби характеризують позитивно, він є бойовим медиком та має відбувати у зону бойових дій.

Суд, врахувавши усі обставини справи, визнав Володимира Г. винним у порушенні правил поводження зі зброєю, вчинені в умовах особливого періоду, та призначив йому 34 тисячі гривень штрафу.

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Теги: Волинь, автомат, суд
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