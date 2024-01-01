2 червня на Волині: гортаючи календар

2 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 2 червня, день народження відзначає журналістка Мар'яна Шевчук та директор приватного підприємства "Корсар" Олександр Темчук.

Вітаємо їх з цим святом та зичимо міцного здоров’я, довголіття й достатку.

Іменинники сьогоднішнього дня – Костянтин, Андрій, Дмитро, Іван, Петро, Уляна, Марина, Марія.

Усім волинянам, які носять ці імена, бажаємо радості від життя, любові й удачі на щодень.

2 червня 2010 — депутати Національної асамблеї Квебеку одностайно прийняли законопроект про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу та проголосили День пам'яті жертв Голодомору.

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Теги: Гортаючи календар, Волинь
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