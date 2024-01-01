2 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні, 2 червня, день народження відзначає журналістка Мар'яна Шевчук та директор приватного підприємства "Корсар" Олександр Темчук.
Вітаємо їх з цим святом та зичимо міцного здоров’я, довголіття й достатку.
Іменинники сьогоднішнього дня – Костянтин, Андрій, Дмитро, Іван, Петро, Уляна, Марина, Марія.
Усім волинянам, які носять ці імена, бажаємо радості від життя, любові й удачі на щодень.
2 червня 2010 — депутати Національної асамблеї Квебеку одностайно прийняли законопроект про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу та проголосили День пам'яті жертв Голодомору.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Вітаємо їх з цим святом та зичимо міцного здоров’я, довголіття й достатку.
Іменинники сьогоднішнього дня – Костянтин, Андрій, Дмитро, Іван, Петро, Уляна, Марина, Марія.
Усім волинянам, які носять ці імена, бажаємо радості від життя, любові й удачі на щодень.
2 червня 2010 — депутати Національної асамблеї Квебеку одностайно прийняли законопроект про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу та проголосили День пам'яті жертв Голодомору.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
2 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Чернівцях чоловік ударив військового ТЦК та отримав у відповідь
01 червень, 23:19
Відключення світла 2 червня: в «Укренерго» назвали години
01 червень, 22:06
У Луцьку відкрилася фотовиставка, присвячена памʼяті загиблого бійця Святослава Лукащука
01 червень, 20:50