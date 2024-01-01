Відключення світла 2 червня: в «Укренерго» назвали години

Відключення світла 2 червня: в «Укренерго» назвали години
Графіки відключень електроенергії в неділю, 2 червня, діятимуть уночі та ввечері для промислових і побутових споживачів у всій країні.

Про це йдеться на сторінці «Укренерго», пише Громадське.

Так, графіки відключень діятимуть з 01:00 до 05:00 та з 19:00 до 24:00. У разі перевищення лімітів обленерго можуть застосувати графіки погодинних вимкнень. Водночас енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежуватись не буде.

Інформацію про те, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

Нагадаємо, у ніч проти 1 червня росіяни атакували енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях. Це вже шостий масований ракетно-дроновий удар по енергетичних об’єктах, який окупанти завдають з 22 березня.

Минулої доби, 31 травня, потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою у вечірні години з енергосистем Румунії, Польщі та Словаччини, розповіли в Міністерстві енергетики.

Що з енергетикою?

З 22 березня до 8 травня росіяни п’ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції України. Збитки від атак на українську енергетичну інфраструктуру оцінюють у понад один мільярд доларів. Через значні пошкодження електростанції не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак.

В «Укренерго» прогнозують, що ситуація в енергосистемі може поліпшитися завдяки погоді. Але повністю уникнути відключень не вийде аж до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі буде навіть за теплої погоди.

Протягом кількох днів енергетики не прогнозували відключень електроенергії. Це вдалося, зокрема, завдяки виходу з ремонту енергоблока на одній з АЕС, пояснювала енергокомпанія. А втім, пізніше голова «Енергоатому» Петро Котін заявив, що відключення електроенергії незабаром можуть повернути після виведення в ремонт атомних блоків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: світло, відключення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Як у Луцьку розвивають мережу електричних станцій для авто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Чернівцях чоловік ударив військового ТЦК та отримав у відповідь
Сьогодні, 23:19
Відключення світла 2 червня: в «Укренерго» назвали години
Сьогодні, 22:06
ДніпроГЕС у критичному стані, про виробництво електрики не йдеться, – Федоров
Сьогодні, 21:26
У Луцьку відкрилася фотовиставка, присвячена памʼяті загиблого бійця Святослава Лукащука
Сьогодні, 20:50
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 2 червня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Де сьогодні на Волині та у Луцьку не буде світла. ГРАФІК Де сьогодні на Волині та у Луцьку не буде світла. ГРАФІК
27 травень, 09:19
У понеділок волинянам можуть вимкнути світло: подробиці У понеділок волинянам можуть вимкнути світло: подробиці
26 травень, 20:15
У неділю не планується відключень електроенергії по Україні У неділю не планується відключень електроенергії по Україні
26 травень, 06:12
«Укренерго» додало дві години відключення світла ввечері «Укренерго» додало дві години відключення світла ввечері
25 травень, 12:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Чернівцях чоловік ударив військового ТЦК та отримав у відповідь
Сьогодні, 23:19
 0
Відключення світла 2 червня: в «Укренерго» назвали години
Сьогодні, 22:06
 0
ДніпроГЕС у критичному стані, про виробництво електрики не йдеться, – Федоров
Сьогодні, 21:26
 0
У Луцьку відкрилася фотовиставка, присвячена памʼяті загиблого бійця Святослава Лукащука
Сьогодні, 20:50
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 2 червня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8