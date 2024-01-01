Відключення світла 2 червня: в «Укренерго» назвали години





Про це йдеться на сторінці «Укренерго», пише



Так, графіки відключень діятимуть з 01:00 до 05:00 та з 19:00 до 24:00. У разі перевищення лімітів обленерго можуть застосувати графіки погодинних вимкнень. Водночас енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежуватись не буде.



Інформацію про те, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.



Нагадаємо, у ніч проти 1 червня росіяни атакували енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях. Це вже шостий масований ракетно-дроновий удар по енергетичних об’єктах, який окупанти завдають з 22 березня.



Минулої доби, 31 травня, потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою у вечірні години з енергосистем Румунії, Польщі та Словаччини, розповіли в Міністерстві енергетики.



Що з енергетикою?



З 22 березня до 8 травня росіяни п’ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції України. Збитки від атак на українську енергетичну інфраструктуру оцінюють у понад один мільярд доларів. Через значні пошкодження електростанції не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак.



В «Укренерго» прогнозують, що ситуація в енергосистемі може поліпшитися завдяки погоді. Але повністю уникнути відключень не вийде аж до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі буде навіть за теплої погоди.



Протягом кількох днів енергетики не прогнозували відключень електроенергії. Це вдалося, зокрема, завдяки виходу з ремонту енергоблока на одній з АЕС, пояснювала енергокомпанія. А втім, пізніше голова «Енергоатому» Петро Котін заявив, що відключення електроенергії незабаром можуть повернути після виведення в ремонт атомних блоків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Графіки відключень електроенергії в неділю, 2 червня, діятимуть уночі та ввечері для промислових і побутових споживачів у всій країні.Про це йдеться на сторінці «Укренерго», пише Громадське Так, графіки відключень діятимуть з 01:00 до 05:00 та з 19:00 до 24:00. У разі перевищення лімітів обленерго можуть застосувати графіки погодинних вимкнень. Водночас енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежуватись не буде.Інформацію про те, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.Нагадаємо, у ніч проти 1 червня росіяни атакували енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях. Це вже шостий масований ракетно-дроновий удар по енергетичних об’єктах, який окупанти завдають з 22 березня.Минулої доби, 31 травня, потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою у вечірні години з енергосистем Румунії, Польщі та Словаччини, розповіли в Міністерстві енергетики.З 22 березня до 8 травня росіяни п’ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції України. Збитки від атак на українську енергетичну інфраструктуру оцінюють у понад один мільярд доларів. Через значні пошкодження електростанції не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак.В «Укренерго» прогнозують, що ситуація в енергосистемі може поліпшитися завдяки погоді. Але повністю уникнути відключень не вийде аж до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі буде навіть за теплої погоди.Протягом кількох днів енергетики не прогнозували відключень електроенергії. Це вдалося, зокрема, завдяки виходу з ремонту енергоблока на одній з АЕС, пояснювала енергокомпанія. А втім, пізніше голова «Енергоатому» Петро Котін заявив, що відключення електроенергії незабаром можуть повернути після виведення в ремонт атомних блоків.

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