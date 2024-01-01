У травні окупанти встановили рекорд за кількістю втрат, - Міноборони

За даними Міністерства оборони України, українські військові ліквідували у травні 38 940 російських окупантів, і це найвищим місячним показником з початку війни.Про це Міноборони України повідомило в телеграмі.«38 940 –у травні 2024 року. Це найвищий місячний показник з початку повномасштабного вторгнення», - йдеться у повідомленні.За оцінкою британської розвідки, загальна кількість російських втрат вбитими і пораненими з початку повномасштабної війни, ймовірно, досягла 500 тисяч осіб, що, вірогідно, є відображенням виснажливого наступу, який Росія та продовжує вести на широкому фронті.