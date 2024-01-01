Дві автівки не поділили дорогу в центрі Луцька

сталася аварія на перехресті – дорогу не поділили два автомобілі.



Про це повідомляє «



Сьогодні, 2 червня, близько 9:30 год на проспекті Волі в Луцьку сталася аварія. На перехресті не розминулися два автомобілі.



Транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження.







Чи є постраждалі – наразі не відомо.





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