Дві автівки не поділили дорогу в центрі Луцька
Сьогодні, 10:51
У Луцьку в центрі міста сталася аварія на перехресті – дорогу не поділили два автомобілі.
Про це повідомляє «Конкурент».
Сьогодні, 2 червня, близько 9:30 год на проспекті Волі в Луцьку сталася аварія. На перехресті не розминулися два автомобілі.
Транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження.
Чи є постраждалі – наразі не відомо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє «Конкурент».
Сьогодні, 2 червня, близько 9:30 год на проспекті Волі в Луцьку сталася аварія. На перехресті не розминулися два автомобілі.
Транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження.
Чи є постраждалі – наразі не відомо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині горів майже гектар сухої трави
Сьогодні, 11:52
Дві автівки не поділили дорогу в центрі Луцька
Сьогодні, 10:51
Представники ВНУ відвезли допомогу волинським бійцям на фронт
Сьогодні, 10:29