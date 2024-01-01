Дві автівки не поділили дорогу в центрі Луцька

Дві автівки не поділили дорогу в центрі Луцька
У Луцьку в центрі міста сталася аварія на перехресті – дорогу не поділили два автомобілі.

Про це повідомляє «Конкурент».

Сьогодні, 2 червня, близько 9:30 год на проспекті Волі в Луцьку сталася аварія. На перехресті не розминулися два автомобілі.

Транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження.

Дві автівки не поділили дорогу в центрі Луцька


Чи є постраждалі – наразі не відомо.


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Теги: ДТП, Луцьк
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