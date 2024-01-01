На Волині горів майже гектар сухої трави
Сьогодні, 11:52
Учора, 1 червня, волинські рятувальники ліквідували 2 пожежі у житловому секторі та загоряння на відкритій території. Потерпілих та жертв немає.
Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.
У селі Цміни Маневицької громади рятувальники разом з працівниками місцевої пожежної охорони приборкали пожежу в дровітні, за попередніми даними, спричинену коротким замиканням електромережі.
Імовірно, з цієї ж причини горів дерев'яний житловий будинок у селищі Заболоття на Ковельщині. Горіння ліквідували рятувальники 14 ДПРЧ селища Ратне.
У Турійській громаді поблизу села Туропин рятувальники ліквідували пожежу сухої трави на площі 0,9 га. Попередня причина пожежі - необережне поводження з вогнем громадян. Здійснюються заходи зі встановлення осіб, причетних до її виникнення.
2 червня після опівночі чергова варта 4 ДПРЧ м. Ковеля усунула з дороги поблизу села Колодяжне дерево, що впало на проїжджу частину й частково перекрило рух транспорту. Роботи завершені о 00:30 — дерево розрізали за допомогою бензопили й відтягнули на узбіччя.
Крім того, сьогодні після опівночі рятувальники ліквідували пожежу господарської споруди на дачному масиві "Промінь" Боратинської громади та запобігли перекиданню вогню, що повністю охопив будівлю, на суміжні споруди.
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Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.
У селі Цміни Маневицької громади рятувальники разом з працівниками місцевої пожежної охорони приборкали пожежу в дровітні, за попередніми даними, спричинену коротким замиканням електромережі.
Імовірно, з цієї ж причини горів дерев'яний житловий будинок у селищі Заболоття на Ковельщині. Горіння ліквідували рятувальники 14 ДПРЧ селища Ратне.
У Турійській громаді поблизу села Туропин рятувальники ліквідували пожежу сухої трави на площі 0,9 га. Попередня причина пожежі - необережне поводження з вогнем громадян. Здійснюються заходи зі встановлення осіб, причетних до її виникнення.
2 червня після опівночі чергова варта 4 ДПРЧ м. Ковеля усунула з дороги поблизу села Колодяжне дерево, що впало на проїжджу частину й частково перекрило рух транспорту. Роботи завершені о 00:30 — дерево розрізали за допомогою бензопили й відтягнули на узбіччя.
Крім того, сьогодні після опівночі рятувальники ліквідували пожежу господарської споруди на дачному масиві "Промінь" Боратинської громади та запобігли перекиданню вогню, що повністю охопив будівлю, на суміжні споруди.
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