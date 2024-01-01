У Володимирі авто збило двох жінок, одна з них загинула

дорожньо-транспортна пригода.



Про це пише Інформаційне агентства



Водій Opel здійснив наїзд на двох жінок, які переходили дорогу по пішохідному переході.



Як розповіли у пресслужбі ГУНП у Волинській області, житель Устилуга, керуючи автомобілем Opel Vectra, здійнив наїзд на двох жінок, які перетинали дорогу по пішохідному переходу.



Внаслідок автопригоди 75-річна жінка загинула на місці події, 48-річну пішохідку із травмами доставили в лікарню.



Попередньо, водій автівки був тверезий. На місці працює слідчо-оперативна група.



Відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирі на Волині сьогодні, 2 червня, трапилася смертельнаПро це пише Інформаційне агентства Волинські Новини Водій Opel здійснив наїзд на двох жінок, які переходили дорогу по пішохідному переході.Як розповіли у пресслужбі ГУНП у Волинській області, житель Устилуга, керуючи автомобілем Opel Vectra, здійнив наїзд на двох жінок, які перетинали дорогу по пішохідному переходу.Внаслідок автопригоди 75-річна жінка загинула на місці події, 48-річну пішохідку із травмами доставили в лікарню.Попередньо, водій автівки був тверезий. На місці працює слідчо-оперативна група.Відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України.

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