У Володимирі авто збило двох жінок, одна з них загинула

У Володимирі авто збило двох жінок, одна з них загинула
У Володимирі на Волині сьогодні, 2 червня, трапилася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

Про це пише Інформаційне агентства Волинські Новини.

Водій Opel здійснив наїзд на двох жінок, які переходили дорогу по пішохідному переході.

Як розповіли у пресслужбі ГУНП у Волинській області, житель Устилуга, керуючи автомобілем Opel Vectra, здійнив наїзд на двох жінок, які перетинали дорогу по пішохідному переходу.

Внаслідок автопригоди 75-річна жінка загинула на місці події, 48-річну пішохідку із травмами доставили в лікарню.

Попередньо, водій автівки був тверезий. На місці працює слідчо-оперативна група.

Відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України.

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Теги: ДТП, смерть
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