ДніпроГЕС – у критичному стані

ракетної атаки РФ по місту в ніч проти 1 червня. Наразі "не йдеться навіть про вироблення електроенергії".



Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров в етері марафону "Єдині новини", пише



"Нині в критичному стані знаходится Дніпрогес, не йдеться навіть про вироблення електроенергії, перекритий повністю рух з лівого берегу на правий, тож жителі обмежені в трафіку. Сьогодні в якості об'їзду використовується два мости на яких налагоджена логістика в обидва боки. Вихідні (1-2 червня — ред.) поки будемо так", — йдеться в повідомленні.



Окрім цього, Іван Федоров зазначив, що відновити рух греблею не вдалось одразу:



"Будемо консультуватись із спеціалістами, інженерами, проектувальниками, фахівцями додатково для того, щоб якщо відкривати рух ДніпроГЕСом то він має бути безпечним. Я сподіваюсь, що найближчими днями ми зможемо чітко дати відповідь жителям Запоріжжя відносно логістики через греблю", — додав очільник ЗОВА.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дніпровська гідроелектростанція (ДніпроГЕС) в Запоріжжі нині перебуває в критичному стані внаслідокпо місту в ніч проти 1 червня. Наразі "не йдеться навіть про вироблення електроенергії".Про це повідомив очільник Запорізької ОВАв етері марафону "Єдині новини", пише Суспільне "Нині в критичному стані знаходится Дніпрогес, не йдеться навіть про вироблення електроенергії, перекритий повністю рух з лівого берегу на правий, тож жителі обмежені в трафіку. Сьогодні в якості об'їзду використовується два мости на яких налагоджена логістика в обидва боки. Вихідні (1-2 червня — ред.) поки будемо так", — йдеться в повідомленні.Окрім цього, Іван Федоров зазначив, що відновити рух греблею не вдалось одразу:"Будемо консультуватись із спеціалістами, інженерами, проектувальниками, фахівцями додатково для того, щоб якщо відкривати рух ДніпроГЕСом то він має бути безпечним. Я сподіваюсь, що найближчими днями ми зможемо чітко дати відповідь жителям Запоріжжя відносно логістики через греблю", — додав очільник ЗОВА.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію