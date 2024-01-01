ДніпроГЕС – у критичному стані

ДніпроГЕС – у критичному стані
Дніпровська гідроелектростанція (ДніпроГЕС) в Запоріжжі нині перебуває в критичному стані внаслідок ракетної атаки РФ по місту в ніч проти 1 червня. Наразі "не йдеться навіть про вироблення електроенергії".

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров в етері марафону "Єдині новини", пише Суспільне.

"Нині в критичному стані знаходится Дніпрогес, не йдеться навіть про вироблення електроенергії, перекритий повністю рух з лівого берегу на правий, тож жителі обмежені в трафіку. Сьогодні в якості об'їзду використовується два мости на яких налагоджена логістика в обидва боки. Вихідні (1-2 червня — ред.) поки будемо так", — йдеться в повідомленні.

Окрім цього, Іван Федоров зазначив, що відновити рух греблею не вдалось одразу:

"Будемо консультуватись із спеціалістами, інженерами, проектувальниками, фахівцями додатково для того, щоб якщо відкривати рух ДніпроГЕСом то він має бути безпечним. Я сподіваюсь, що найближчими днями ми зможемо чітко дати відповідь жителям Запоріжжя відносно логістики через греблю", — додав очільник ЗОВА.

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Теги: ракетна атака, росія
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