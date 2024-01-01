По всій Україні, крім Волині і ще 2 областей, - аварійні відключення світла





Про це в телеграмі повідомляє Укренерго.



Причина – важка система в енергосистемі внаслідок нової атаки росіян на об’єкт мережі системи передачі електроенергії. Наслідки усуваються.



Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 2 червня, протягом усієї доби для промислових і побутових споживачів, крім Волині, Закарпаття та Львівщини, діють аварійні відключення Про це в телеграмі повідомляє Укренерго.Причина – важка система в енергосистемі внаслідок нової атаки росіян на об’єкт мережі системи передачі електроенергії. Наслідки усуваються.Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.

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