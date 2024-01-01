По всій Україні, крім Волині і ще 2 областей, - аварійні відключення світла
Сьогодні, 11:30
Сьогодні, 2 червня, протягом усієї доби для промислових і побутових споживачів, крім Волині, Закарпаття та Львівщини, діють аварійні відключення.
Про це в телеграмі повідомляє Укренерго.
Причина – важка система в енергосистемі внаслідок нової атаки росіян на об’єкт мережі системи передачі електроенергії. Наслідки усуваються.
Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.
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Про це в телеграмі повідомляє Укренерго.
Причина – важка система в енергосистемі внаслідок нової атаки росіян на об’єкт мережі системи передачі електроенергії. Наслідки усуваються.
Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.
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