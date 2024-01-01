Представники ВНУ відвезли допомогу волинським бійцям на фронт

Представники ВНУ відвезли допомогу волинським бійцям на фронт
В гості до бійців 100 омбр завітали представники Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Про це у телеграмі повідомляє 100 окрема механізована бригада.

До складу науково-культурного десанту увійшли: народний депутат України Ірина Констанкевич, ректор ВНУ імені Лесі Українки Анатолій Цьось, народний артист України Василь Чепелюк, заслужена артистка України Галина Овсійчук та студенти факультету мистецтв.

Для бійців «Сталевої Сотки» звучали авторські композиції та кавери на відомі українські хіти.

Окрім концертної програми, гості привезли і подарували бригаді такі необхідні у священній боротьбі проти російської орди квадрокоптери DJI MAVIC 3 PRO (вісім одиниць!) та силу-силенну смаколиків.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: 100 бригада, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Як у Луцьку розвивають мережу електричних станцій для авто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
По всій Україні, крім Волині і ще 2 областей, - аварійні відключення світла
Сьогодні, 11:30
Дві автівки не поділили дорогу в центрі Луцька
Сьогодні, 10:51
Представники ВНУ відвезли допомогу волинським бійцям на фронт
Сьогодні, 10:29
У травні окупанти встановили рекорд за кількістю втрат, - Міноборони
Сьогодні, 09:48
На Світязі стартував сезон пончиків
Сьогодні, 09:03
Схожі новини
Сильні разом: волинська бригада отримала чималу допомогу Сильні разом: волинська бригада отримала чималу допомогу
23 травень, 13:26
Волинські воїни знищили ворожу «броню»: з’явилося відео Волинські воїни знищили ворожу «броню»: з’явилося відео
20 травень, 18:15
Волинські бійці на фронті полюють на окупантів: ефектне відео Волинські бійці на фронті полюють на окупантів: ефектне відео
17 травень, 18:38
Волинські бійці перетворили ворожу техніку на смолоскип: з’явилося відео Волинські бійці перетворили ворожу техніку на смолоскип: з’явилося відео
13 травень, 11:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині горів майже гектар сухої трави
Сьогодні, 11:52
 0
По всій Україні, крім Волині і ще 2 областей, - аварійні відключення світла
Сьогодні, 11:30
 0
Дві автівки не поділили дорогу в центрі Луцька
Сьогодні, 10:51
 0
Представники ВНУ відвезли допомогу волинським бійцям на фронт
Сьогодні, 10:29
 0
У травні окупанти встановили рекорд за кількістю втрат, - Міноборони
Сьогодні, 09:48
 0
Медіа
відео
1/8