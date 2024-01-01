Представники ВНУ відвезли допомогу волинським бійцям на фронт

бійців 100 омбр завітали представники Волинського національного університету імені Лесі Українки.



Про це у телеграмі повідомляє 100 окрема механізована бригада.



До складу науково-культурного десанту увійшли: народний депутат України Ірина Констанкевич, ректор ВНУ імені Лесі Українки Анатолій Цьось, народний артист України Василь Чепелюк, заслужена артистка України Галина Овсійчук та студенти факультету мистецтв.



Для бійців «Сталевої Сотки» звучали авторські композиції та кавери на відомі українські хіти.



Окрім концертної програми, гості привезли і подарували бригаді такі необхідні у священній боротьбі проти російської орди квадрокоптери DJI MAVIC 3 PRO (вісім одиниць!) та силу-силенну смаколиків.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В гості дозавітали представники Волинського національного університету імені Лесі Українки.Про це у телеграмі повідомляє 100 окрема механізована бригада.До складу науково-культурного десанту увійшли: народний депутат України, ректор ВНУ імені Лесі Українки, народний артист України, заслужена артистка Українита студенти факультету мистецтв.Для бійців «Сталевої Сотки» звучали авторські композиції та кавери на відомі українські хіти.Окрім концертної програми, гості привезли і подарували бригаді такі необхідні у священній боротьбі проти російської орди квадрокоптери DJI MAVIC 3 PRO (вісім одиниць!) та силу-силенну смаколиків.

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