На Волині ввечері можуть застосувати графіки погодинного відключення світла

На Волині ввечері можуть застосувати графіки погодинного відключення світла
Укренерго повідомило про скасування аварійних відключень світла, запроваджених по всій Україні.

Про це йдеться у повідомленні енергетиків у телеграмі.

Аварійні відключення скасовані.

Ввечері з 18:00 до 24:00 по всій території України для кожної області будуть діяти ліміти на споживання електроенергії.

При перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати для промислових та побутових споживачів графіки погодинних відключень.

Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.

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Теги: електроенергія, Волинь
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