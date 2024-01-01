Франція дозволила Україні бити по російських аеродромах своїми ракетами





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Тепер Україні дозволено використовувати західну зброю для ураження цілей усередині Росії. Що змінить це рішення і як воно вплине на лінію фронту в Україні?



Досі країни Заходу обмежували використання своєї зброї по військових об’єктах, розташованих на території України, включно з Кримом та окупованими територіями. Вони були стурбовані тим, що напад на цілі через міжнародно визнаний кордон зі зброєю, наданою країнами НАТО, призведе до ескалації конфлікту.



Але останній російський наступ у північно-східній частині Харківської області переконав союзників Києва, що для того, щоб захистити себе, Україна повинна мати можливість знищувати військові об’єкти й по інший бік кордону.



Минулого місяця Росія розпочала масований наземний штурм регіону, відкривши новий фронт і захопивши кілька сіл. Наступ росіян становив серйозну загрозу для Харкова, другого за величиною міста України, яке знаходиться всього за 30 км від кордону.



Кордон у цьому регіоні також є лінією фронту, тому заборона на використання західної зброї для ураження цілей за межами України дозволила російським військам підготуватися до цієї операції в безпечних умовах.



Після зростання тиску з боку України та інших європейських держав США погодилися змінити свою політику і дозволити Києву завдати ударів по Росії західною зброєю.



«Відмітною ознакою нашої взаємодії є адаптація та коригування за потреби, щоб відповідати тому, що насправді відбувається на полі бою, щоб переконатися, що Україна має те, що їй потрібно, коли їй це потрібно», — сказав держсекретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі. Зустріч міністрів закордонних справ НАТО в Празі.



Буквально за кілька днів до цієї заяви президент Росії Володимир Путін пригрозив розширити «санітарні зони» у разі застосування західною далекобійної зброї по території Росії.



Він сказав, що країни НАТО в Європі повинні пам'ятати, що у них є "держави з невеликою територією та густотою населення".



«Вони повинні взяти до уваги цей фактор, перш ніж обговорювати удари в глибині російської території», – додав він.



Можливо, уникнення ескалації є причиною того, чому США не включили зброю великої дальності, таку як ATACMS (Армійські тактичні ракетні системи), у свій дозвіл завдати удару по Росії. Ці ракети мають радіус дії 300 км і можуть бути використані для ураження військових баз і аеродромів на території Росії.



Такі обмеження залишають Україні лише можливість зосередитися на цілях поблизу свого кордону. Але це все ще серйозна зміна політики головних союзників Києва.



Навіть з меншим радіусом дії – до 70 км – реактивні системи залпового вогню, такі як HIMARS, можуть суттєво порушити логістичні операції Росії та пересування військ, що зрештою сповільнить будь-які плани наступу.



Тепер Україна може «наносити удари по місцях зосередження ворогом своїх військ, техніки та сховищ, які використовуються для наступу на Україну», — каже Юрій Повх з Харківського тактичного угруповання, яке координує військові дії на північному сході.



Раніше цього тижня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія стягує свої війська лише за 90 км від Харкова для чергового наступу.



А Інститут вивчення війни проаналізував супутникові знімки і підтвердив, що в цьому районі «розширена діяльність на базах і складах». Тож здатність цільового наведення цих об’єктів серйозно зміцнить здатність українських сил відбивати нові атаки в регіоні.



Проте скасування заборони на західну зброю навряд чи допоможе захистити Україну від російських плануючих бомб, відомих місцевим як КАБ. Вони мають нищівну дію і регулярно використовуються для бомбардувань Харкова та інших прикордонних міст. Але щоб зупинити такі атаки, українські сили повинні націлюватися на літаки, які скидають ці смертоносні КАБ.



Єдиною зброєю, здатною перехоплювати ці літаки, яка є в розпорядженні України на даний момент, є американська система протиповітряної оборони Patriot. Проте підтягнути цю зброю до Харкова – величезний ризик. Безпілотники-шпигуни можуть швидко це помітити, а Москва може запустити ракети, такі як «Іскандер», щоб знищити цю дорогу систему.



Цікаво, що Велика Британія та Франція, які постачають Україні спільно створені крилаті ракети повітряного базування Storm Shadow (або Scalp, як їх називають у Франції), прямо не обмежили їх використання. А їх радіус дії може досягати 250 км. Минулого тижня президент Франції Емануель Макрон сказав журналістам: «Ми повинні дозволити <Україні> нейтралізувати військові об’єкти, з яких запускаються ракети, і, по суті, військові об’єкти, з яких атакують Україну».



І така риторика розглядається як дозвіл на використання Storm Shadows/Scalps, сказав ВВС офіцер військової авіації, який вважає за краще залишатися анонімним. Тож, за його словами, тепер Україна може наносити удари по аеродромах Курської та Білгородської областей, які межують з Україною.



Однак такі операції будуть обмежені з точки зору того, що вони можуть досягти. Українські Су-24, які оснащені цими крилатими ракетами, повинні будуть наблизитися до російського кордону для їх запуску, що робить їх уразливими для російських систем ППО. Літаки F-16, які очікуються до кінця цього року, краще оснащені для таких завдань. Але президент Зеленський визнає, що досі не ясно, чи дозволять партнери України використовувати ці літаки для ураження цілей у Росії.



«Я вважаю, що використання будь-якої зброї, західної зброї, на території Росії — питання часу», — сказав він на північному саміті в Стокгольмі.



Українські сили намагаються розробити власну зброю для ураження цілей у тилу Росії. Деякі з їхніх безпілотників атакували нафтосховища та військові об’єкти за сотні кілометрів від кордону.



Остання атака була здійснена по радіолокаційній станції далекого радіусу дії в місті Орськ, що за 1800 км від українського кордону.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Франція дала дозвіл Україні на використання своїх далекобійних ракет Storm Shadows для ударів по аеродромах у Курській та Білгородській областях.Про це йдеться у статті ВВС Тепер Україні дозволено використовувати західну зброю для ураження цілей усередині Росії. Що змінить це рішення і як воно вплине на лінію фронту в Україні?Досі країни Заходу обмежували використання своєї зброї по військових об’єктах, розташованих на території України, включно з Кримом та окупованими територіями. Вони були стурбовані тим, що напад на цілі через міжнародно визнаний кордон зі зброєю, наданою країнами НАТО, призведе до ескалації конфлікту.Але останній російський наступ у північно-східній частині Харківської області переконав союзників Києва, що для того, щоб захистити себе, Україна повинна мати можливість знищувати військові об’єкти й по інший бік кордону.Минулого місяця Росія розпочала масований наземний штурм регіону, відкривши новий фронт і захопивши кілька сіл. Наступ росіян становив серйозну загрозу для Харкова, другого за величиною міста України, яке знаходиться всього за 30 км від кордону.Кордон у цьому регіоні також є лінією фронту, тому заборона на використання західної зброї для ураження цілей за межами України дозволила російським військам підготуватися до цієї операції в безпечних умовах.Після зростання тиску з боку України та інших європейських держав США погодилися змінити свою політику і дозволити Києву завдати ударів по Росії західною зброєю.«Відмітною ознакою нашої взаємодії є адаптація та коригування за потреби, щоб відповідати тому, що насправді відбувається на полі бою, щоб переконатися, що Україна має те, що їй потрібно, коли їй це потрібно», — сказав держсекретар СШАпід час зустрічі. Зустріч міністрів закордонних справ НАТО в Празі.Буквально за кілька днів до цієї заяви президент Росіїпригрозив розширити «санітарні зони» у разі застосування західною далекобійної зброї по території Росії.Він сказав, що країни НАТО в Європі повинні пам'ятати, що у них є "держави з невеликою територією та густотою населення".«Вони повинні взяти до уваги цей фактор, перш ніж обговорювати удари в глибині російської території», – додав він.Можливо, уникнення ескалації є причиною того, чому С(Армійські тактичні ракетні системи), у свій дозвіл завдати удару по Росії. Ці ракети мають радіус дії 300 км і можуть бути використані для ураження військових баз і аеродромів на території Росії.Такі обмеження залишають Україні лише можливість зосередитися на цілях поблизу свого кордону. Але це все ще серйозна зміна політики головних союзників Києва.Навіть з меншим радіусом дії – до 70 км – реактивні системи залпового вогню, такі як HIMARS, можуть суттєво порушити логістичні операції Росії та пересування військ, що зрештою сповільнить будь-які плани наступу.Тепер Україна може «наносити удари по місцях зосередження ворогом своїх військ, техніки та сховищ, які використовуються для наступу на Україну», — кажез Харківського тактичного угруповання, яке координує військові дії на північному сході.Раніше цього тижня президент Українизаявив, що Росія стягує свої війська лише за 90 км від Харкова для чергового наступу.А Інститут вивчення війни проаналізував супутникові знімки і підтвердив, що в цьому районі «розширена діяльність на базах і складах». Тож здатність цільового наведення цих об’єктів серйозно зміцнить здатність українських сил відбивати нові атаки в регіоні.Проте скасування заборони на західну зброю навряд чи допоможе захистити Україну від російських плануючих бомб, відомих місцевим як КАБ. Вони мають нищівну дію і регулярно використовуються для бомбардувань Харкова та інших прикордонних міст. Але щоб зупинити такі атаки, українські сили повинні націлюватися на літаки, які скидають ці смертоносні КАБ.Єдиною зброєю, здатною перехоплювати ці літаки, яка є в розпорядженні України на даний момент, є американська система протиповітряної оборони Patriot. Проте підтягнути цю зброю до Харкова – величезний ризик. Безпілотники-шпигуни можуть швидко це помітити, а Москва може запустити ракети, такі як «Іскандер», щоб знищити цю дорогу систему.Цікаво, що Велика Британія та Франція, які постачають Україні спільно створені крилаті ракети повітряного базування Storm Shadow (або Scalp, як їх називають у Франції), прямо не обмежили їх використання. А їх радіус дії може досягати 250 км. Минулого тижня президент Франціїсказав журналістам: «Ми повинні дозволити <Україні> нейтралізувати військові об’єкти, з яких запускаються ракети, і, по суті, військові об’єкти, з яких атакують Україну».І така риторика розглядається як дозвіл на використання Storm Shadows/Scalps, сказав ВВС офіцер військової авіації, який вважає за краще залишатися анонімним. Тож, за його словами, тепер Україна може наносити удари по аеродромах Курської та Білгородської областей, які межують з Україною.Однак такі операції будуть обмежені з точки зору того, що вони можуть досягти. Українські Су-24, які оснащені цими крилатими ракетами, повинні будуть наблизитися до російського кордону для їх запуску, що робить їх уразливими для російських систем ППО. Літаки F-16, які очікуються до кінця цього року, краще оснащені для таких завдань. Але президент Зеленський визнає, що досі не ясно, чи дозволять партнери України використовувати ці літаки для ураження цілей у Росії.«Я вважаю, що використання будь-якої зброї, західної зброї, на території Росії — питання часу», — сказав він на північному саміті в Стокгольмі.Українські сили намагаються розробити власну зброю для ураження цілей у тилу Росії. Деякі з їхніх безпілотників атакували нафтосховища та військові об’єкти за сотні кілометрів від кордону.Остання атака була здійснена по радіолокаційній станції далекого радіусу дії в місті Орськ, що за 1800 км від українського кордону.

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