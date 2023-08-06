Лучанка вирощує понад 400 сортів ірисів

Арина Новікова, якій уже виповнилося 77 років, на своїй присадибній ділянці вирощує понад 400 сортів ірисів.



Частину квітів селекціонує разом із донькою, пише



Як розповіла жінка, вирощує іриси вже 15 років.



"Квіти для мене, як діти, коли сумно на душі завжди йду з ними говорити. Люблю квіти, і вони мене теж", — розповідає жінка.



За п'ять років жінка назбирала різні сорти ірисів: французькі, американські, карликові кучеряві та "бородаті". Разом із донькою Арина Новікова селекціонує нові сорти ірисів, частині із них, розповідає, що ще навіть назви не придумали. А щоб не загубитися між квітами та їхніми сортами, то намагається їх висаджувати за алфавітом.







"От рядок, записую кожної квітки назву. Кожен сорт, щоб ішов окремо. Він зареєстрований, є весь його опис. Варіацій тонів в ірисів, що в ніякої квітки не знайдеш", — говорить жінка.



Перші сорти ірисів Арина Новікова купувала та виписувала з газет. Нині вже сама ділиться своїми сортами. Каже, що доглядати за цими квітами не важко: головне весною уважно проглянути квіти, щоб не пригнили, а якщо є зіпсовані частини, то їх потрібно вчасно попідрізати.



"Дерев’яним вугіллям душу, окалину дерев’яну, що в грубці горить, і присипаю зіпсований ірис, він вже далі не буде псуватися. Після того як вони перецвіли треба позривати квітконоси, і залишити їх в спокої до осені. Осінню пішла, позрізала листя, щоб воно не було, не лежало, не гнило і все", — каже жінка.



Головна порада тим людям, які хочуть вирощувати іриси від Аріни Новікової — не переливати квіти водою. Жінка розповідає, що іриси люблять, коли сухо.



"Селекція — то дуже цікаво. Зав'язується коробочка, в ній буде насіння. Посіяла. Щоб зійшло треба два роки, бо воно ж росте, потім випускає квіти. Чим ми дивувалися? Що в тій коробочці не буде те, що ти там схрестив. А кожна квітка, кожна зернинка буде іншого кольору", — говорить селекціонерка.



Свої квіти Арина Новікова називає витворами природи "От-кутюр". В її квітнику, окрім ірисів ростуть півонії, троянди та кущі лаванди.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лучанка, якій уже виповнилося 77 років, на своїй присадибній ділянці вирощує понад 400 сортів ірисів.Частину квітів селекціонує разом із донькою, пише Суспільне Як розповіла жінка, вирощує іриси вже 15 років., як діти, коли сумно на душі завжди йду з ними говорити. Люблю квіти, і вони мене теж", — розповідає жінка.За п'ять років жінка назбирала різні сорти ірисів: французькі, американські, карликові кучеряві та "бородаті". Разом із донькою Арина Новікова селекціонує нові сорти ірисів, частині із них, розповідає, що ще навіть назви не придумали. А щоб не загубитися між квітами та їхніми сортами, то намагається їх висаджувати за алфавітом."От рядок, записую кожної квітки назву. Кожен сорт, щоб ішов окремо. Він зареєстрований, є весь його опис. Варіацій тонів в ірисів, що в ніякої квітки не знайдеш", — говорить жінка.Перші сорти ірисів Арина Новікова купувала та виписувала з газет. Нині вже сама ділиться своїми сортами. Каже, що доглядати за цими квітами не важко: головне весною уважно проглянути квіти, щоб не пригнили, а якщо є зіпсовані частини, то їх потрібно вчасно попідрізати."Дерев’яним вугіллям душу, окалину дерев’яну, що в грубці горить, і присипаю зіпсований ірис, він вже далі не буде псуватися. Після того як вони перецвіли треба позривати квітконоси, і залишити їх в спокої до осені. Осінню пішла, позрізала листя, щоб воно не було, не лежало, не гнило і все", — каже жінка.Головна порада тим людям, які хочуть вирощувати іриси від Аріни Новікової — не переливати квіти водою. Жінка розповідає, що іриси люблять, коли сухо."Селекція — то дуже цікаво. Зав'язується коробочка, в ній буде насіння. Посіяла. Щоб зійшло треба два роки, бо воно ж росте, потім випускає квіти. Чим ми дивувалися? Що в тій коробочці не буде те, що ти там схрестив. А кожна квітка, кожна зернинка буде іншого кольору", — говорить селекціонерка.Свої квіти Арина Новікова називає витворами природи "От-кутюр". В її квітнику, окрім ірисів ростуть півонії, троянди та кущі лаванди.

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