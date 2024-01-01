У Луцьку під колесами тролейбуса загинула жінка
Сьогодні, 16:24
На вулиці Карбишева у Луцьку трапилася смертельна ДТП. Під колесами тролейбуса загинула жінка.
Про це повідомило Інформагентство Волинські Новини.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні близько 14:30 на вулиці Карбишева поблизу Адреналін Сіті у Луцьку.
На місці події працювала слідчо-оперативна група та медики швидкої.
Як зазначили у диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, бригада медиків виїжджала на виклик про ДТП з постраждалими. Жінка близько 40-років від отриманих травм померла на місці аварії.
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