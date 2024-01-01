У Луцьку під колесами тролейбуса загинула жінка



На вулиці Карбишева у Луцьку трапилася смертельна ДТП. Під колесами тролейбуса загинула жінка.



Про це повідомило Інформагентство



Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні близько 14:30 на вулиці Карбишева поблизу Адреналін Сіті у Луцьку.



На місці події працювала слідчо-оперативна група та медики швидкої.



Як зазначили у диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, бригада медиків виїжджала на виклик про ДТП з постраждалими. Жінка близько 40-років від отриманих травм померла на місці аварії.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На вулиці Карбишева у Луцьку трапилася. Під колесами тролейбуса загинула жінка.Про це повідомило Інформагентство Волинські Новини Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні близько 14:30 на вулиці Карбишева поблизу Адреналін Сіті у Луцьку.На місці події працювала слідчо-оперативна група та медики швидкої.Як зазначили у диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, бригада медиків виїжджала на виклик про ДТП з постраждалими. Жінка близько 40-років від отриманих травм померла на місці аварії.

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