У Луцьку під колесами тролейбуса загинула жінка

У Луцьку під колесами тролейбуса загинула жінка

На вулиці Карбишева у Луцьку трапилася смертельна ДТП. Під колесами тролейбуса загинула жінка.

Про це повідомило Інформагентство Волинські Новини.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні близько 14:30 на вулиці Карбишева поблизу Адреналін Сіті у Луцьку.

На місці події працювала слідчо-оперативна група та медики швидкої.

Як зазначили у диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, бригада медиків виїжджала на виклик про ДТП з постраждалими. Жінка близько 40-років від отриманих травм померла на місці аварії.

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Теги: ДТП, смерть
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