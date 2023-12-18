Як проголосувати за проєкти на конкурсі бюджету участі у Луцьку

бюджету участі 4.5.0 у Луцькій громаді. Голосування триватиме до 10 червня.



Про це інформує



Всього до розгляду представлено 23 проєкти, йдеться у додатку до розпорядження міського голови.



З усіх проєктів майже усі на максимальну суму — 250 000 гривень.



Серед них такі проєкти:



- Очі для 100 ОМБр

- Тиловик 100 бригади: моя ціль – дрони

- Квадрокоптери DJI Mavic 3 Pro для 100 бригади

- Нічні дрони – запорука успішної розвідки

- Дрони для нічної аеророзвідки 100 ОМБр

- 3D друк для саперів

- Прицілюємось на ПЕРЕМОГУ 2.0

- Засоби бронезахисту (Бронежилет – клас захисту 6 або VI рівень захисту)

- ЗаРЕБимо НЕБО

- Дрони для СОТКИ

- Курси самооборони для цивільного населення

- Мультимедійний тир

- Фізична реабілітація учасників бойових дій

- Спортивна реабілітація – 2024

- Соціальна реабілітація – 2024

- Виготовлення захисних накладок на уражені очі для бійців ЗСУ

- Майбутнє у нашій турботі: облаштування простору соціально-психологічної підтримки вимушено переміщеним до Луцька українцям

- Життєстійкість в умовах війни – ментальне та духовне здоров’я

- Плетіння маскувальних сіток

- Літня школа «Чарівний світ дитинства»: психологічне перезавантаження і підтримка

- Забезпечення безпеки та неперервності освітнього процесу в гімназії № 3 м. Луцька

- Комфортно в укритті: влаштування стяжки підлоги в укритті Луцького ліцею № 21

- Безпека дітей ліцею № 27



Проголосувати можна за посиланням.



Довідково:



Бюджет участі — процес взаємодії міськради з громадськістю, направлений на залучення жителів міської територіальної громади до участі у бюджетному процесі шляхом прийняття рішень щодо розподілу частини міського бюджету через подання відповідних ініціативних проєктів розвитку, спрямованих на вирішення пріоритетних проблем населених пунктів та його жителів, проведення відкритого громадського голосування за такі проєкти.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Із 1 червня стартувало онлайн-голосування за проєктиу Луцькій громаді. Голосування триватиме до 10 червня.Про це інформує Суспільне Всього до розгляду представлено 23 проєкти, йдеться у додатку до розпорядження міського голови.З усіх проєктів майже усі на максимальну суму — 250 000 гривень.Серед них такі проєкти:- Очі для 100 ОМБр- Тиловик 100 бригади: моя ціль – дрони- Квадрокоптери DJI Mavic 3 Pro для 100 бригади- Нічні дрони – запорука успішної розвідки- Дрони для нічної аеророзвідки 100 ОМБр- 3D друк для саперів- Прицілюємось на ПЕРЕМОГУ 2.0- Засоби бронезахисту (Бронежилет – клас захисту 6 або VI рівень захисту)- ЗаРЕБимо НЕБО- Дрони для СОТКИ- Курси самооборони для цивільного населення- Мультимедійний тир- Фізична реабілітація учасників бойових дій- Спортивна реабілітація – 2024- Соціальна реабілітація – 2024- Виготовлення захисних накладок на уражені очі для бійців ЗСУ- Майбутнє у нашій турботі: облаштування простору соціально-психологічної підтримки вимушено переміщеним до Луцька українцям- Життєстійкість в умовах війни – ментальне та духовне здоров’я- Плетіння маскувальних сіток- Літня школа «Чарівний світ дитинства»: психологічне перезавантаження і підтримка- Забезпечення безпеки та неперервності освітнього процесу в гімназії № 3 м. Луцька- Комфортно в укритті: влаштування стяжки підлоги в укритті Луцького ліцею № 21- Безпека дітей ліцею № 27Проголосувати можна за

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