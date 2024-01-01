У Луцьку легковик збив мотоцикліста
Сьогодні, 17:08
На Київському майдані в обласному центрі Волині водійка легковика Ford Fusion збила мотоцикліста.
Про це пише «Конкурент».
Сталось це близько 16:00 у неділю, 2 червня.
Зі слів очевидців, водійка легковика збила мотоцикліста на перехресті вулиць Рівненська та Задворецька. Постраждалого забрала екстрена швидка допомога, яка прибула на місце за лічені хвилини.
На місці автопригоди працюювали працівники поліції.
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Про це пише «Конкурент».
Сталось це близько 16:00 у неділю, 2 червня.
Зі слів очевидців, водійка легковика збила мотоцикліста на перехресті вулиць Рівненська та Задворецька. Постраждалого забрала екстрена швидка допомога, яка прибула на місце за лічені хвилини.
На місці автопригоди працюювали працівники поліції.
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