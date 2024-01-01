У Луцьку легковик збив мотоцикліста





Про це пише «



Сталось це близько 16:00 у неділю, 2 червня.



Зі слів очевидців, водійка легковика збила мотоцикліста на перехресті вулиць Рівненська та Задворецька. Постраждалого забрала екстрена швидка допомога, яка прибула на місце за лічені хвилини.



На місці автопригоди працюювали працівники поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Київському майдані в обласному центрі Волині водійка легковика Ford Fusion збила мотоцикліста.Про це пише « Конкурент ».Сталось це близько 16:00 у неділю, 2 червня.Зі слів очевидців, водійка легковика збила мотоцикліста на перехресті вулиць Рівненська та Задворецька. Постраждалого забрала екстрена швидка допомога, яка прибула на місце за лічені хвилини.На мпрацюювали працівники поліції.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію