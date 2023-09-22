Військово-повітряні сили білорусі та рф провели спільні навчання

На території білорусі військово-повітряні сили маріонеткового режимупровели спільні навчання з окупантами зс рф.Про це у телеграмі повідомляє Центр національного спротиву.Навчання проводились з 27 до 31 травня й по факту мали на меті інтеграцію, а точніше поглинанняросіянами. В ході навчань залучали авіаційні військові частини, підрозділи зенітних ракетних і радіотехнічних військ ЗС білорусі, екіпажі розвідувальної, винищувальної та армійської авіації ПКС ЗС рф.Під час навчання буде відпрацьовано питання управління різнорідними силами авіації, а також організації взаємодії під час виконання ними навчально-бойових завдань.За навчаннями спостерігало військове керівництво білорусі, російські посланці та небайдужі білоруси, які й надали детальну інформацію про хід цих навчань.