Військово-повітряні сили білорусі та рф провели спільні навчання
Сьогодні, 18:00
На території білорусі військово-повітряні сили маріонеткового режиму Олександра Лукашенка провели спільні навчання з окупантами зс рф.
Про це у телеграмі повідомляє Центр національного спротиву.
Навчання проводились з 27 до 31 травня й по факту мали на меті інтеграцію, а точніше поглинання залишків білоруської армії росіянами. В ході навчань залучали авіаційні військові частини, підрозділи зенітних ракетних і радіотехнічних військ ЗС білорусі, екіпажі розвідувальної, винищувальної та армійської авіації ПКС ЗС рф.
Під час навчання буде відпрацьовано питання управління різнорідними силами авіації, а також організації взаємодії під час виконання ними навчально-бойових завдань.
За навчаннями спостерігало військове керівництво білорусі, російські посланці та небайдужі білоруси, які й надали детальну інформацію про хід цих навчань.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомляє Центр національного спротиву.
Навчання проводились з 27 до 31 травня й по факту мали на меті інтеграцію, а точніше поглинання залишків білоруської армії росіянами. В ході навчань залучали авіаційні військові частини, підрозділи зенітних ракетних і радіотехнічних військ ЗС білорусі, екіпажі розвідувальної, винищувальної та армійської авіації ПКС ЗС рф.
Під час навчання буде відпрацьовано питання управління різнорідними силами авіації, а також організації взаємодії під час виконання ними навчально-бойових завдань.
За навчаннями спостерігало військове керівництво білорусі, російські посланці та небайдужі білоруси, які й надали детальну інформацію про хід цих навчань.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Військово-повітряні сили білорусі та рф провели спільні навчання
Сьогодні, 18:00
У Луцьку легковик збив мотоцикліста
Сьогодні, 17:08
Як проголосувати за проєкти на конкурсі бюджету участі у Луцьку
Сьогодні, 17:02
У Луцьку під колесами тролейбуса загинула жінка
Сьогодні, 16:24