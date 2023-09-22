Військово-повітряні сили білорусі та рф провели спільні навчання

Військово-повітряні сили білорусі та рф провели спільні навчання
На території білорусі військово-повітряні сили маріонеткового режиму Олександра Лукашенка провели спільні навчання з окупантами зс рф.

Про це у телеграмі повідомляє Центр національного спротиву.

Навчання проводились з 27 до 31 травня й по факту мали на меті інтеграцію, а точніше поглинання залишків білоруської армії росіянами. В ході навчань залучали авіаційні військові частини, підрозділи зенітних ракетних і радіотехнічних військ ЗС білорусі, екіпажі розвідувальної, винищувальної та армійської авіації ПКС ЗС рф.

Під час навчання буде відпрацьовано питання управління різнорідними силами авіації, а також організації взаємодії під час виконання ними навчально-бойових завдань.

За навчаннями спостерігало військове керівництво білорусі, російські посланці та небайдужі білоруси, які й надали детальну інформацію про хід цих навчань.

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Теги: Білорусь, Лукашенко
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