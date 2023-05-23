Україна вийшла на третє місце серед боржників МВФ
Сьогодні, 19:00
Обсяг заборгованості України перед Міжнародним валютним фондом становить понад 9 мільярдів доларів.
Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
Україна посідає третє місце у світі за обсягами боргу перед МВФ: сума заборгованості перевищує дев’ять мільярдів доларів.
Найбільшим боржником виявилася Аргентина, яка заборгувала Міжнародному валютному фонду 30,9 мільярда доларів
На другому місці — Єгипет із заборгованістю обсягом 10,9 мільярда доларів.
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Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
Україна посідає третє місце у світі за обсягами боргу перед МВФ: сума заборгованості перевищує дев’ять мільярдів доларів.
Найбільшим боржником виявилася Аргентина, яка заборгувала Міжнародному валютному фонду 30,9 мільярда доларів
На другому місці — Єгипет із заборгованістю обсягом 10,9 мільярда доларів.
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