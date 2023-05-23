Україна вийшла на третє місце серед боржників МВФ





Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.



Україна посідає третє місце у світі за обсягами боргу перед МВФ: сума заборгованості перевищує дев’ять мільярдів доларів.



Найбільшим боржником виявилася Аргентина, яка заборгувала Міжнародному валютному фонду 30,9 мільярда доларів



На другому місці — Єгипет із заборгованістю обсягом 10,9 мільярда доларів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Обсяг заборгованості України перед Міжнародним валютним фондом становить понад 9 мільярдів доларів.Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.Україна посідає третє місце у світі за обсягами: сума заборгованості перевищує дев’ять мільярдів доларів.Найбільшим боржником виявилася Аргентина, яка заборгувала Міжнародному валютному фонду 30,9 мільярда доларівНа другому місці — Єгипет із заборгованістю обсягом 10,9 мільярда доларів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію