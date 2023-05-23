Україна вийшла на третє місце серед боржників МВФ

Україна вийшла на третє місце серед боржників МВФ
Обсяг заборгованості України перед Міжнародним валютним фондом становить понад 9 мільярдів доларів.

Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.

Україна посідає третє місце у світі за обсягами боргу перед МВФ: сума заборгованості перевищує дев’ять мільярдів доларів.

Найбільшим боржником виявилася Аргентина, яка заборгувала Міжнародному валютному фонду 30,9 мільярда доларів

На другому місці — Єгипет із заборгованістю обсягом 10,9 мільярда доларів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: економіка, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Як у Луцьку розвивають мережу електричних станцій для авто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Україна вийшла на третє місце серед боржників МВФ
Сьогодні, 19:00
Військово-повітряні сили білорусі та рф провели спільні навчання
Сьогодні, 18:00
У Луцьку легковик збив мотоцикліста
Сьогодні, 17:08
Як проголосувати за проєкти на конкурсі бюджету участі у Луцьку
Сьогодні, 17:02
У Луцьку під колесами тролейбуса загинула жінка
Сьогодні, 16:24
Схожі новини
ЄС схвалив «торговельний безвіз» для України ЄС схвалив «торговельний безвіз» для України
13 травень, 16:53
Нацбанк заборонив ломбардам приймати дрони і тепловізори Нацбанк заборонив ломбардам приймати дрони і тепловізори
04 травень, 09:41
Експерт розповів, чи потрібно зараз українцям скуповувати долари Експерт розповів, чи потрібно зараз українцям скуповувати долари
23 травень, 2023, 03:42
Пенсіонери, яким 70+, отримають надбавку до пенсії Пенсіонери, яким 70+, отримають надбавку до пенсії
16 вересень, 2021, 04:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Україна вийшла на третє місце серед боржників МВФ
Сьогодні, 19:00
 0
Військово-повітряні сили білорусі та рф провели спільні навчання
Сьогодні, 18:00
 0
У Луцьку легковик збив мотоцикліста
Сьогодні, 17:08
 0
Як проголосувати за проєкти на конкурсі бюджету участі у Луцьку
Сьогодні, 17:02
 0
У Луцьку під колесами тролейбуса загинула жінка
Сьогодні, 16:24
 0
Медіа
відео
1/8