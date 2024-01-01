Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 червня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 3 червня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 23-25°.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ,гроза. Вітер західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 23-25°.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ,гроза. Вітер західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°.
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