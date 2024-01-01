Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 червня





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Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 23-25°.



Область



Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ,гроза. Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 3 червня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 23-25°.Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ,гроза. Вітер західний, 5-10 м/с.Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°.

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