Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 червня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 червня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 3 червня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 23-25°.

Область

Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ,гроза. Вітер західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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