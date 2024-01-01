Чи відключатимуть світло на Волині у понеділок, 3 червня: подробиці

Чи відключатимуть світло на Волині у понеділок, 3 червня: подробиці
У понеділок, 3 червня, відключення електроенергії можуть застосовувати з 00:00 до протягом усєї доби.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Як зазначають у повідомленні, відключення можуть застосовувати щодо промислових та побутових споживачів з 00:00 до 24:00.

У зазначені години встановлено ліміти споживання, у разі перевищення яких будуть застосовувати відключення світла.

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Теги: світло, відключення, Волинь
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