Чи відключатимуть світло на Волині у понеділок, 3 червня: подробиці





Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".



Як зазначають у повідомленні, відключення можуть застосовувати щодо промислових та побутових споживачів з 00:00 до 24:00.



У зазначені години встановлено ліміти споживання, у разі перевищення яких будуть застосовувати відключення світла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 3 червня, відключення електроенергії можуть застосовувати з 00:00 до протягом усєї доби.Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".Як зазначають у повідомленні, відключення можуть застосовувати щодо промислових та побутових споживачів з 00:00 до 24:00.У зазначені години встановлено ліміти споживання, у разі перевищення яких будуть застосовувати відключення світла.

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